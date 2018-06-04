Командующий рассказал об укомплектовании войск ЗВО современной техникой
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Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.
Источник: © Сергей Коньков/ТАСС
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воинские части российского Западного военного округа к концу года будут укомплектованы современной техникой на 65%, заявил командующий войсками округа Андрей Картаполов.
"Перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники позволяет существенно увеличить боевой потенциал соединений и воинских частей. В войска округа до конца текущего года планируется поступление более 1000 единиц современной боевой техники, что позволит довести укомплектованность современной техникой и вооружением до 65%", - рассказал генерал в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".
Он добавил, что в частях округа продолжается большая работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки, в том числе на основе опыта, приобретенного в Сирии.
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04.06.2018
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