Командующий рассказал об укомплектовании войск ЗВО современной техникой



Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.

Источник: © Сергей Коньков/ТАСС Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воинские части российского Западного военного округа к концу года будут укомплектованы современной техникой на 65%, заявил командующий войсками округа Андрей Картаполов.

"Перевооружение на новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники позволяет существенно увеличить боевой потенциал соединений и воинских частей. В войска округа до конца текущего года планируется поступление более 1000 единиц современной боевой техники, что позволит довести укомплектованность современной техникой и вооружением до 65%", - рассказал генерал в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

Он добавил, что в частях округа продолжается большая работа по совершенствованию инфраструктуры и вводу в строй новых объектов боевой подготовки, в том числе на основе опыта, приобретенного в Сирии.