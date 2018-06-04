В ВКС запланировали на лето более 200 учений различного уровня
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 ВКС России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России начали подготовку к главным маневрам года - стратегическим командно-штабным учениям "Восток-2018", рассказал журналистам главком ВКС РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Приоритетной задачей боевой подготовки является подготовка органов управлений, войск, учебно-материальной базы к розыгрышу практических действий в ходе маневров "Восток-2018", - сказал он.
Также идет подготовка экипажей в составе пары, звена и эскадрильи в каждой авиационной части России, "увязанная с обеспечением слаживания общевойсковых подразделений, частей и соединений".
Военным летчикам предстоят и другие учения, помимо "Востока": запланирована подготовка и проведение тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями.
"Для выполнения приоритетных задач в летнем периоде обучения в Воздушно-космических силах спланировано более 200 учений различного уровня и более 800 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих", - отметил Суровикин.
Кроме того, этим летом пройдет международный этап конкурса "Авиадартс-2018" и всеармейский этап конкурса радиотехнических войск "Воздушные рубежи-2018".
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04.06.2018
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