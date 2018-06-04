В России не исключили возобновления выпуска Ан-124 под новым брендом
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Грузовой самолет АН-124 Руслан.
Источник: © РИА Новости / Василий Литош
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Выпуск самолета Ан-124 "Руслан" могут возобновить под новым брендом, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
"По всем международным правилам мы должны нести эту марку - Ан-124, если мы не внесли существенных изменений в этот самолет. А изменения сейчас будут вноситься. И он пойдет уже под другим брендом", - рассказал он.
Сытник отметил, что инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.
"База Ан-124, но практически это будет другой самолет", - резюмировал он.
Ранее командующий российской Военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов заявил, что производство воздушного судна могут возобновить, однако окончательное решение еще не принято.
Ан-124-100 "Руслан" - самый грузоподъемный серийный грузовой самолет. Его сконструировали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. В то время он считался крупнейшим по габаритам самолетом в мире.
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04.06.2018
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