Ракета для "Конкурса-М" получит боевую часть фугасного действия
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ПТРК "Конкурс-М".
Источник: Минобороны РФ/Wikimedia.org
Противотанковую управляемую ракету 9М113М усовершенствуют, она получит боевую часть фугасного действия. Модернизацию ведут Тульский оружейный завод и Конструкторское бюро приборостроения. Эта ракета используется как боеприпас противотанкового ракетного комплекса "Конкурс-М" (ПТРК).
Об этом проинформировали в годовом отчете Тульского оружейного завода, сообщает Военное обозрение. Никаких подробностей не приводится. Но эксперты, в частности Владислав Полонский, руководитель Главного автобронетанкового управления министерства обороны РФ в 2004-2007 годах, заявил, что после модернизации удастся увеличить боевую мощь ПТРК, а фугасная боевая часть расшит границы использования ракеты.
Другие эксперты добавили, что противотанковую управляемую ракету после усовершенствования можно будет применять не только против бронетехники, но и живой силы неприятеля, как в фортификационных сооружениях, так и на открытой местности. Они также предполагают, что вопрос о модернизации противотанковой управляемой ракеты фугасной боевой частью приняли после применения "Конкурсов-М" в Сирии.
9М113М - противотанковая управляемая ракета противотанкового ракетного комплекса "Конкурс". Разработана в Конструкторском бюро приборостроения. Предназначена для поражения бронетехники, инженерных сооружений.
Светлана Цыганкова
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01.06.2018
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