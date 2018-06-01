Ми-35М отлично зарекомендовали себя в ходе войны с террористами

Транспортно-боевые вертолеты Ми-35М российского производства продолжают активно эксплуатироваться в военно-воздушных силах Ирака. В Сети появилось очередная фотография, на которой винтокрылая машина запечатлена в момент оказания поддержки сухопутным подразделениям.

ВВС данного государства стали применять "летающие танки" фирмы Миля еще во времена Саддама Хусейна. Ирак стал одной из первых стран, которые стали получать экспортные Ми-25. С сентября 1980 года эта техника начала принимать активное участие в войне с соседним Ираном.

"Двадцать пятые" атаковали позиции противника, уничтожали бронетехнику, в том числе самые мощные на то время иранские танки "Чифтен". В историю авиации вошел случай, когда вертолету Ми-25 удалось сбить иранский F-4 "Фантом". Кроме того, в воздушных боях были сбиты 10 AH-1J "Кобра", а иракцы потеряли шесть машин.

После сокрушительного поражения иракской армии в ходе битвы за Кувейт в начале 1991 года ВВС багдадского режима из-за санкций, запрещавших поставки боевой техники и запасных частей, вошли в период деградации. Поэтому в 2003 году США и их союзники наступали на Багдад, практически не опасаясь атак с воздуха.

В постсаддамовское время с поставок боевых вертолетов как раз и началось сотрудничество Ирака и России. Как сообщалось, всего в России Багдад приобрел 28 Ми-35М. В настоящее время реализация сделки продолжается.

"Тридцать пятый", хоть внешне и похож на своего предшественника, на самом деле - совершенно новая машина с самыми высокими характеристиками. В Ираке Ми-35М успел показать себя с самой лучшей стороны. Кроме традиционной для милевских машин высокой живучести, они также продемонстрировали способность одинаково эффективно воевать как днем, так и ночью - вертолет оборудован современной обзорно-прицельной станцией с тепловизионным каналом.

Спаренные 23-мм пушки имеют запас снарядов в количестве 450 штук. Противотанковые управляемые ракеты "Штурм" дополняются неуправляемыми снарядами С-8 и С-13. Экипаж вертолета - 2 человека. Максимальная скорость до 300 км/ч. Масса может доходить до 11500 кг.

В настоящее время Ми-35М состоят на вооружении около десятка стран. Как ожидается, в ближайшее время количество государств, чьи военные хотят приобрести российскую машину, увеличится.

Алексей Брусилов