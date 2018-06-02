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СМИ: Приобретение Турцией С-400 станет ночным кошмаром для НАТО

04.06.2018 Российская газета 316 0
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С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru

Отказ США от поставок Турции истребителей-бомбардировщиков F-35 может обернуться ночным кошмаром для НАТО. Турция будет покупать вооружение у России.

Об этом пишет издание Business Insider. И добавляет, что Анкара уже заключила соглашение с Москвой о покупке зенитно-ракетного комплекса С-400. Таким образом, считает автор статьи, Россия может получить возможность "влезть" в оборонную систему НАТО.

В издании называют ЗРК С-400, как "одну из самых продвинутых платформ противоракетной обороны". Она в состоянии наносить удары в том числе и по американским самолетам, в производстве которых применяли стелс-технологии. Из-за этого Соединенные Штаты и грозятся отказаться от передачи Турции F-35. По мнению Вашингтона, С-400 противоречат совместимости вооружений со средствами военного блока. Турция в ответ заявила, что если США отзовут соглашение о поставках F-35, то Анкара может купить российские истребители Су-57.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула прокомментировал изданию, что не верит в подобный маневр Турции. Он считает, что покупка Су-57 не имеет смысла, потому что российские истребители не совместимы с системами НАТО. Что же касается С-400, то генерал в отставке заявил, что страны НАТО не хотят внедрять российские системы в свою противовоздушную оборону.

Турция подписала с Российской Федерацией соглашение о приобретении двух ЗРК С-400. Их должны поставить до конца 2019 года.


Светлана Цыганкова
02.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Проекты
NATO

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