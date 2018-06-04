В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты



Американский солдат с автоматом M4A1.

Источник: popularmechanics.com Американский солдат с автоматом M4A1.Источник: popularmechanics.com

Автоматы армии США оказались небезопасными для самих стрелков. Как сообщает журнал Popular Mechanics, американские солдаты обнаружили, что их автоматические карабины M4A1 могут непроизвольно стрелять при переключении режима ведения огня.

Впервые о проблеме с автоматами солдаты сообщили командованию в марте текущего года. Тогда на учебных стрельбах один из военнослужащих записал на видео, как его автомат M4A1 совершает выстрел без прикосновения к спусковому крючку при переключении с полуавтоматического на автоматический режим ведения огня. По неофициальной информации, спустя месяц аналогичная ситуация повторилась с M4A1, но уже производства другой компании (их производят Colt и FN). Тогда спуск произошёл при переводе переключателя с предохранителя на полуавтоматический режим.

Вчера стало известно, что в ходе проверки были протестированы почти 9000 единиц M4A1, и порядка 10% из них оказались с вышеуказанным дефектом. Для выявления бракованных автоматов командование выпустило для солдат специальную инструкцию по проверке личного оружия. Тестированию также решено подвергнуть старые карабины M4 и винтовки M16A2, M16A3 и M16A4.

M4A1 — модернизированная версия автоматического карабина M4, который пришёл на смену винтовке М16 и её модификациям. За последние три года американская армия получила 259 000 автоматов М4А1, прошедших модификацию от версии M4.