Дробовик АА-12 станет "полуавтоматом"



Полуавтоматический дробовик АА-12.

Источник: thefirearmblog.com Полуавтоматический дробовик АА-12.Источник: thefirearmblog.com

Автоматическое ружьё АА-12 было разработано в 80-е годы, но в серию так и не пошло. Сегодня, 1 июня, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компании Sol Invictus Arms и Tactical Superiority объявили о выпуске гражданской версии армейского дробовика.

Ружьё АА-12 создано на базе дробовика AAS (Atchisson Assault Shotgun), разработанного Максвеллом Атчиссоном. AAS разрабатывался на основе опыта войны во Вьетнаме, показавшего эффективность использования ружей в ближнем бою. В начале 80-х годов система была модернизирована, в результате чего появилось ружьё 12-го калибра AA-12. В течение последующих двадцати лет Атчиссон совершенствовал свою разработку.

Одна из первых версий ружья АА-12. Источник: thefirearmblog.com

В 2000-е годы американская компания Military Police System приобрела права на AA-12 в надежде начать его производство для полиции и вооружённых сил США. Но сборка автоматического дробовика ограничилась мелкосерийным выпуском, а информации о вооружении им силовых структур не поступало. Кроме того, с использованием идей Атчиссона в Южной Корее было разработано автоматическое ружьё USAS-12 — этот дробовик "снялся" в нескольких боевиках, а также присутствует в ряде компьютерных игр.

Теперь АА-12 станет доступен любому желающему, но только в полуавтоматическом варианте. "Полуавтомат" АА-12 будет производиться по предзаказам сериями по 1000 единиц. Планируется, что первая партия дробовиков будет передана заказчикам уже до конца текущего года, заявленная цена на ружьё в США составляет $3000.