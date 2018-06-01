Белоруссия не исключает открытия на территории РБ российской военной базы

Белорусский МИД отреагировал на предложение соседствующей с Белоруссией Польши, разместить на своей территории американскую военную базу и бронетанковую дивизию США. Глава МИД Владимир Макей заявил, что хотя республика не планирует размещать на своей территории иностранные военные базы, но может в виде ответа на действия Польши, разместить российскую.

Минобороны РФ

Находящийся в Брюсселе Макей заявил, что в момент, когда республика пытается нормализировать отношения между Западом и Россией, Польша пытается сделать сложившуюся ситуацию еще более шаткой, размещая около границ союзного государства американские базы, объясняя это якобы "российской агрессией".

Он заявил, что Белоруссия не желает быть нарушителем спокойствия и стабильности в регионе, но будет учитывать все возможные шаги соседей. При этом Макей заявил, что "нет ничего невозможного", имея в виду размещение российской военной базы на территории Белоруссии.

Напомним, что ранее польское министерство национальной обороны обратилось к США с предложением разместить на территории государства на постоянной основе американскую военную базу, и даже предложило заплатить за размещение 2 млрд. долларов. В дальнейшем в военном ведомстве Польши уточнили, что кроме самой базы, они хотели бы разместить еще бронетанковую дивизию США. В министерстве обороны Польши даже выпустили специальный документ под названием "Предложение для постоянного присутствия США в Польше", в котором обосновываются все причины нахождения американских войск в Польше.