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Создание корабельной версии МиГ-35 нерентабельно?

04.06.2018 Военное обозрение 426 0
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Создание палубной версии МиГ-35 обойдется слишком дорого для бюджета. Кроме того, такой истребитель не пригодится флоту на фоне фактического отказа от строительства авианосцев, приводит FlotProm мнение военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского.

http://www.globallookpress.com

В прошлом году замминистра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер) отметил, что МиГ-35 теоретически можно использовать в качестве палубного самолета, и если ОПК предложит такой вариант, то ведомство его с удовольствием рассмотрит.

По словам эксперта, на создание корабельного МиГ-35 нет средств. Но даже если деньги появятся, то этот вопрос будет рассмотрен в последнюю очередь, поскольку разработка палубной версии увязывается со строительством нового авианосца.

Начнут ли такой корабль строить, Мураховский сомневается. Его постройка, по словам эксперта, может обойтись в половину оборонного бюджета.

В свою очередь главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, что для "Адмирала Кузнецова" пока хватает существующих самолетов, а делать под него новый тип – слишком затратно и сложно, при этом Миг-35 – далеко не лучший палубник.

По его совам, МиГ-35 уже не новый самолет, и "сколько его не совершенствуй, он не достигнет характеристик 5-го поколения".

Между тем концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) уже адаптировал под МиГ-35 новую систему посадки на палубу БИНС-СП-2. Там вполне допускают создание корабельной версии истребителя.

Как отметил источник издания в Крыловском государственном научном центре, МиГ-35 могут появиться на новых авианосцах, но лишь в том случае, если они начнут строиться не позднее середины двадцатых годов, иначе истребители успеют постареть. Однако у Минобороны таких планов сегодня нет.

Кроме того, по данным ресурса, в настоящее время также приостановлен проект перспективного комплекса дальнего перехватчика (ПАК ДП). Проблемы всё те же – отсутствие необходимого финансирования. В первую очередь средства выделяются на разработки "Сухого".
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-35
Компании
КРЭТ
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Авианосец

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