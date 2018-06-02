Новая серия двигателей для "Белого лебедя" готова к поставке Минобороны

Объединенная двигателестроительная корпорация готовится к поставке Минобороны первой партии воссозданных двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160.

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Как следует из сообщения корпорации, уже в этом году партия двигателей НК-32 серии 02 будет передана военному ведомству. В настоящее время установочная партия проверяется на стендах для определения готовности к серийному производству, при этом часть изделий уже готовы к поставке.

Производством двигателей займется ПАО "Кузнецов" (Самара), и к 2020 году данный двигатель станет основным в номенклатуре новых изделий самарского завода, также в дальнейщем планируется создание линейки новых перспективных двигателей.

Отмечается, что строительство первого ракетоносца из серии Ту-160М2 уже началось, об этом еще в апреле заявил гендиректор "Туполева" Александр Конюхов. Тогда глава авиакомплекса отметил, что речь идет не о простой модернизации, а о создании совершенно нового самолета со "свежим планером" и усовершенствованными двигателями, которые смогут обеспечить большую дальность полета. Кроме того, на новом "Белом лебеде" будет использовано особое покрытие, которое призвано снизить радиолокационную заметность этого воздушного гиганта. И, естественно, на Ту-160М2 появится новая бортовая электроника.

Напомним, что к 2030 году планируется обновление всего парка стратегических бомбардировщиков России