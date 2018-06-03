Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На предельно малой: украинский штурмовик пролетел над пляжем в Запорожской области

04.06.2018 Военное обозрение 230 0
0
Понравилась новость?
 0

Над побережьем Азовского моря близ поселка Кирилловка (Запорожская область) на предельно малой высоте пролетел украинский Су-25. Полет был заснят одним из отдыхавших на пляже людей, сообщает РИА Новости.

https://telegraf.com.ua

На кадрах видно, как штурмовик пролетает над кромкой воды на высоте около десяти метров. В этот момент на пляже находились всего несколько человек.

По данным украинской прессы, в Азовском море прошло учение Мариупольского отряда морской охраны, действующего в составе Объединенных сил ВСУ. В маневрах была задействована и авиация.

В ходе учебных мероприятий украинские военнослужащие отрабатывали задержание нарушившего границу судна, действия аварийно-спасательных групп в случае возникновения пожара на катерах, оказание помощи катеру, получившему повреждения во время боестолкновения с агрессором.



В среду также сообщалось о том, что командование Объединенных сил (ООС) в Донбассе подняло в небо авиацию для отработки поддержки с воздуха действий наземных подразделений.

Напомним, обстановка в акватории Азовского моря обострилась в марте текущего года после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд", экипаж которого полностью состоял из жителей Крыма. В Москве заявили о пиратстве, организованном Киевом на государственном уровне. В мае российские пограничники задержали в Азовском море катер с двумя украинскими гражданами, которые, по словам силовиков, занимались браконьерством.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Су-25
Проекты
Военные учения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы