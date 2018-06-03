На предельно малой: украинский штурмовик пролетел над пляжем в Запорожской области

Над побережьем Азовского моря близ поселка Кирилловка (Запорожская область) на предельно малой высоте пролетел украинский Су-25. Полет был заснят одним из отдыхавших на пляже людей, сообщает РИА Новости.

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На кадрах видно, как штурмовик пролетает над кромкой воды на высоте около десяти метров. В этот момент на пляже находились всего несколько человек.

По данным украинской прессы, в Азовском море прошло учение Мариупольского отряда морской охраны, действующего в составе Объединенных сил ВСУ. В маневрах была задействована и авиация.

В ходе учебных мероприятий украинские военнослужащие отрабатывали задержание нарушившего границу судна, действия аварийно-спасательных групп в случае возникновения пожара на катерах, оказание помощи катеру, получившему повреждения во время боестолкновения с агрессором.

В среду также сообщалось о том, что командование Объединенных сил (ООС) в Донбассе подняло в небо авиацию для отработки поддержки с воздуха действий наземных подразделений.

Напомним, обстановка в акватории Азовского моря обострилась в марте текущего года после захвата украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд", экипаж которого полностью состоял из жителей Крыма. В Москве заявили о пиратстве, организованном Киевом на государственном уровне. В мае российские пограничники задержали в Азовском море катер с двумя украинскими гражданами, которые, по словам силовиков, занимались браконьерством.