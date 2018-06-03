Парламент Индонезии поддерживает развитие ВТС с Россией - спикер



Боевые машины пехоты БМП-3Ф морской пехоты Индонезии.

Источник: ВМС Индонезии Боевые машины пехоты БМП-3Ф морской пехоты Индонезии.Источник: ВМС Индонезии

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Народного консультативного конгресса (парламента) Индонезии Зулькифли Хасан сообщил, что обсудил с министром обороны республики Рямизардом Рякуду, как развивается военно-техническое сотрудничество с РФ.

"На недавней встрече с министром обороны я попросил его поскорее разобраться со всеми актуальными вопросами в этой сфере - в сфере военно-технического сотрудничества с Россией", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье З.Хасан.

Так он ответил на вопрос агентства, в какой стадии реализации находится контракт на поставку в Индонезию российских истребителей Су-35 и когда можно ожидать передачи республике первого самолета.

При этом З.Хасан подчеркнул, что "сотрудничество в сфере вооружений между нашими странами парламент Индонезии всегда поддерживает.

"Так как нам необходимо соблюдать баланс между вооружениями западных производителей и иных производителей в нашей армии", - добавил политик.

1 марта помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил "Интерфаксу" заключение контракта с Индонезией на покупку российских Су-35. Он отметил, что аванс от Индонезии пока не получен. "Контракт только заключен, поэтому все потом", - сказал В.Кожин.

В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Джакарте.

Газета "Ведомости" сообщала 15 февраля, что стоимость контракта - примерно $1,1 млрд, из которых половина будет оплачена индонезийскими товарами