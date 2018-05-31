Польша ощетинилась ударными дронами



Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 "Рипер".

Источник: ga-asi.com Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 "Рипер".Источник: ga-asi.com

Польша в очередной раз доказала, что лучше Соединенных Штатов для нее союзника нет. Дело в том, что с конца мая с.г. с 12-й авиабазы ВВС Польши "Мирославец" приступили к полетам американские разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 "Рипер" (Reaper, в переводе с английского - "Жнец", т.е. собиратель душ). Первый такой вылет, как сообщает еженедельник IHS Jane's Defence Weekly, состоялся 29 мая 2018 года.

Данные широко известные специалистам да и более широкой общественности боевые дроны, активно привлекаемые американцами и британцами для нанесения точечных ударов по террористам в Афганистане, Ираке и Сирии, относятся к классу беспилотных летательных аппаратов средней высотности и большой продолжительности полета (MALE – Medium-Altitude Long-Endurance).

Беспилотники, облюбовавшие польскую авиабазу, стоят на вооружении группировки ВВС США в Европе (USAF in Europe – USAFE). В свою очередь авиабаза "Мирославец" (Miroslawiec) расположена в северо-западной части Польши, в Западно-Поморском воеводстве, и приписана к 1-му тактическому авиакрылу Воздушных сил Польши (так с 2004 года официально именуются польские ВВС). Ее главная специализация – обеспечение базирования и строевой эксплуатации беспилотных летательных аппаратов различного назначения, которые уже стоят на вооружении ВС Польши, либо будут закуплены и поставлены на вооружение в обозримом будущем (планы, по крайней мере, такие у Варшавы есть). В ряде источников "Мирославец" так и называют – 12-я авиабаза беспилотных летательных аппаратов.

Примечательно, что планами военного строительства ВВС Польши предусматривалось еще в 2014 году заменить все устаревшие и назначенные к списанию истребители-бомбардировщики Су-22М4К и Су-22УМ3К на разведывательно-ударные беспилотники, которые должны были дислоцироваться на 21-й авиабазе тактической авиации в Свидвине, где как раз и базировались "сушки"-ветераны (там же расположен и штаб 1-го тактического авиакрыла ВВС Польши). Однако по причине финансовых трудностей со снятием с вооружения "Сухих" было решено повременить, а закупку крупной партии беспилотников – отложить на неопределенный срок.

Но как же бороться с пресловутой "русской угрозой"? Все очень просто, решили в Варшаве, и традиционно позвали "старшего брата", то есть Америку. Та быстро откликнулась и тут же отправила своих "голубей мира" – в виде разведывательно-ударных дронов MQ-9 "Рипер".

Согласно сделанному представителями американского командования заявлению, полеты "Риперов" с авиабазы "Мирославец" рассматриваются "как наглядное выражение усилий Соединенных Штатов по укреплению региональной стабильности". Каким образом отправка ударных дронов в Восточную Европу будет способствовать "укреплению региональной стабильности", представители ВВС США не объяснили, но указали, что "начатые в мае полеты осуществляются в полной координации с польским правительством".

При этом из сообщений и заявлений для прессы не ясно, будут ли "Риперы" совершать полеты в разведывательном невооруженном варианте, либо же они будут бороздить воздушное пространство Польши, будучи вооруженными до зубов. Также не указали американские военные и то, сколько же конкретно беспилотников-киллеров они разместили на польской авиабазе, равно как не уточнили они и то, к какому конкретно подразделению ВВС США данные дроны приписаны. Может, это потому, что часть их может быть приписана не к Пентагону, а к Лэнгли? Полностью исключать данную версию нельзя.

В настоящее время парк беспилотников MQ-9 "Рипер", находящихся в эксплуатации в ВС США, составляет около 200 машин, а всего, согласно обнародованным планам, будет закуплено 276 единиц. Каждый такой дрон способен совершать полет на дальность почти 2000 км и нести при этом около 1700 кг полезной нагрузки, включая размещаемые на семи узлах внешней подвески различные авиационные средства поражения: управляемые ракеты семейства AGM-114 "Хеллфайр" (Hellfire – "Адский огонь" или "Адское пламя (пекло)"), управляемые авиабомбы семейства GBU-12 "Пэйвуэй II" (Paveway II) с лазерным наведением и/или корректируемые авиабомбы семейства GBU-38 JDAM. Задачи по разведке и наблюдению, а также по управлению оружием "Жнецы" решают при помощи широкого набора современной оптико-электронной и радиоэлектронной аппаратуры, размещенной на их борту.

При этом висеть в воздухе "Риперы" могут аж 27 часов кряду, что позволяет военным оперативно решать с их помощью широкий круг задач – от разведки и наблюдения до нанесения с хирургической точностью ракетно-бомбовых ударов по важным целям противника и по террористам, включая их главарей (сколько их положили за многие годы "Жнецы" – уже и не счесть). Причем уже испытан модернизированный вариант дрона, MQ-9 "Рипер" ER (ER – Extended Range, т.е. "увеличенная дальность"), который может совершать полет продолжительностью до 42 часов.

Принимая во внимание все вышесказанное, возникает вполне резонный вопрос: а какие задачи будут решать "Риперы", да еще и американские, в упомянутом регионе, который как нельзя близко расположен к границам России? По чьи души прилетели эти безжалостные "Жнецы" на этот раз?

Впрочем, Москве, по большому счету, бояться здесь особо нечего – при наличии современных средств ПВО эти дроны быстро теряют свою способность к сопротивлению и становятся легкой добычей для зенитчиков, которым только и придется успевать наносить краской силуэты сбитых "Риперов" на свои комплексы. В то же время у российских военных есть более весомый аргумент, имя которому "Искандер". Да и еще кое-что есть в наличии в "вооруженной до зубов" Калининградской области, которую так полюбившееся нашим политикам и журналистам американское издание National Interest назвало "худшим кошмаром" НАТО.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"