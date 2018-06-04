Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.



Китайский военный остров.

Источник: https://globaldefensenews.com/ Китайский военный остров.Источник: https://globaldefensenews.com/

В четверг Пентагон заявил, что ищет пути сотрудничества с Китаем по Северной Корее, но уже понятно, что это может привести к разрушению военных средств и объектов Пекина, в случае провокаций в Южно-Китайском море.

«Мы ищем способы сотрудничества с Китаем, где это возможно, но мы не готовы к защите интересов США и союзников в регионе», - заявил журналистам в Пентагоне директор Генерального штаба генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

«Я скажу вам просто - у военных Соединенных Штатов имеется большой опыт работы в Западной части Тихого океана по уничтожению небольших островов», - сказал Маккензи, отвечая на вопрос о возможностях Соединенных Штатов «разнести на части» один из спорных, искусственно созданных островов в Южно-Китайском море.

Позже он пояснил, что речь идет о военных операциях США во время Второй мировой войны.

«Это просто факт, что во время Второй мировой войны мы получили огромный опыт, уничтожая изолированные острова, ну и вообще это основная специализация военных США, которую они уже показали на деле.

[Вы] не должны додумывать ничего лишнего, это простая констатация исторического факта », - сказал он.

В воскресенье военные корабли США в рамках плановых учений, проплыли вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.

Соединенные Штаты утверждают, что этот район относится к международным водам, а Китай заявляет свои права на острова и называет приближение кораблей угрозой.

Этот шаг увеличит напряженность между двумя странами, несмотря на то, что администрация Трампа попросила Китай провести переговоры с Северной Кореей по её ядерной программе.

Маккензи утверждает, что военные США будут «продолжать руководствоваться свободой мореплавания в соответствии с международным правом». И мы будем продолжать делать тоже, что мы делаем сейчас».

Перевод: ВПК.name