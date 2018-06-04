Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
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Китайский военный остров.
Источник: https://globaldefensenews.com/
В четверг Пентагон заявил, что ищет пути сотрудничества с Китаем по Северной Корее, но уже понятно, что это может привести к разрушению военных средств и объектов Пекина, в случае провокаций в Южно-Китайском море.
«Мы ищем способы сотрудничества с Китаем, где это возможно, но мы не готовы к защите интересов США и союзников в регионе», - заявил журналистам в Пентагоне директор Генерального штаба генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
«Я скажу вам просто - у военных Соединенных Штатов имеется большой опыт работы в Западной части Тихого океана по уничтожению небольших островов», - сказал Маккензи, отвечая на вопрос о возможностях Соединенных Штатов «разнести на части» один из спорных, искусственно созданных островов в Южно-Китайском море.
Позже он пояснил, что речь идет о военных операциях США во время Второй мировой войны.
«Это просто факт, что во время Второй мировой войны мы получили огромный опыт, уничтожая изолированные острова, ну и вообще это основная специализация военных США, которую они уже показали на деле.
[Вы] не должны додумывать ничего лишнего, это простая констатация исторического факта », - сказал он.
В воскресенье военные корабли США в рамках плановых учений, проплыли вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.
Соединенные Штаты утверждают, что этот район относится к международным водам, а Китай заявляет свои права на острова и называет приближение кораблей угрозой.
Этот шаг увеличит напряженность между двумя странами, несмотря на то, что администрация Трампа попросила Китай провести переговоры с Северной Кореей по её ядерной программе.
Маккензи утверждает, что военные США будут «продолжать руководствоваться свободой мореплавания в соответствии с международным правом». И мы будем продолжать делать тоже, что мы делаем сейчас».
Перевод: ВПК.name
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03.06.2018
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KillaKan
1721
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№1
04.06.2018 11:58
Цитата, q
В четверг Пентагон заявил, что ищет пути сотрудничества с Китаем по Северной Корее, но уже понятно, что это может привести к разрушению военных средств и объектов Пекина
Тот случай, когда понимаешь, что правильной дипломатией можно добиться любых результатов ))))
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