Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.

04.06.2018 701 1
0
Понравилась новость?
 0
Китайский военный остров
Китайский военный остров.
Источник: https://globaldefensenews.com/

В четверг Пентагон заявил, что ищет пути сотрудничества с Китаем по Северной Корее, но уже понятно, что это может привести к разрушению военных средств и объектов Пекина, в случае провокаций в Южно-Китайском море.


«Мы ищем способы сотрудничества с Китаем, где это возможно, но мы не готовы к защите интересов США и союзников в регионе», - заявил журналистам в Пентагоне директор Генерального штаба генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.


«Я скажу вам просто - у военных Соединенных Штатов имеется большой опыт работы в Западной части Тихого океана по уничтожению небольших островов», - сказал Маккензи, отвечая на вопрос о возможностях Соединенных Штатов «разнести на части» один из спорных, искусственно созданных островов в Южно-Китайском море.


Позже он пояснил, что речь идет о военных операциях США во время Второй мировой войны.


«Это просто факт, что во время Второй мировой войны мы получили огромный опыт, уничтожая изолированные острова, ну и вообще это основная специализация военных США, которую они уже показали на деле.


[Вы] не должны додумывать ничего лишнего, это простая констатация исторического факта », - сказал он.


В воскресенье военные корабли США в рамках плановых учений, проплыли вблизи спорных островов в Южно-Китайском море.


Соединенные Штаты утверждают, что этот район относится к международным водам, а Китай заявляет свои права на острова и называет приближение кораблей угрозой.


Этот шаг увеличит напряженность между двумя странами, несмотря на то, что администрация Трампа попросила Китай провести переговоры с Северной Кореей по её ядерной программе.


Маккензи утверждает, что военные США будут «продолжать руководствоваться свободой мореплавания в соответствии с международным правом». И мы будем продолжать делать тоже, что мы делаем сейчас».


Перевод: ВПК.name
03.06.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Проекты
Военные учения
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
KillaKan
1721
№1
04.06.2018 11:58
Цитата, q
В четверг Пентагон заявил, что ищет пути сотрудничества с Китаем по Северной Корее, но уже понятно, что это может привести к разрушению военных средств и объектов Пекина

Тот случай, когда понимаешь, что правильной дипломатией можно добиться любых результатов ))))
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
  • 04.06 00:38
  • 743
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы