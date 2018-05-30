За "убитых русских" Трампу дали 5 миллионов



Дональд Трамп.

Источник: Al Drago/Bloomberg via Getty Images Дональд Трамп.Источник: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Битва под Дейр-эз-Зором, состоявшаяся в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года, продолжает будоражить умы журналистов и общественности. Не остаются в стороне от этого, как оказывается, и самые что ни на есть высокопоставленные представители военно-политического руководства ведущих стран мира. В частности, как пишет издание Politico, президент США Дональд Трамп использовал тему "разгрома русских" под Дейр-эз-Зором в ходе недавнего закрытого собрания Trump Victory Committee - комитета по сбору средств на будущую президентскую кампанию Трампа и финансирование Национального комитета Республиканской партии США и комитетов данной партии в 11 штатах.

Выступая перед собравшимися на Манхэттене потенциальными донорами своей новой избирательной кампании, действующий президент Соединенных Штатов, как указывает Politico, похвалил американских летчиков, в результате действий которых был разбит, как мы знаем, достаточно крупный отряд проправительственных сирийских сил и, как утверждается, "русских наемников".

Примечательно, что в целом и Пентагон, и Белый дом стараются не поднимать нигде и не обсуждать без необходимости тему февральских событий в провинции Дейр-эз-Зор. Можно сказать, что эта тема – табу для подчиненных министра обороны Джеймса Мэттиса, старого и опытного вояки, прекрасно понимающего, насколько сурова и жестока бывает любая война и любая, даже самая непримечательная, битва. Он также понимает и то, что военным приходится исполнять приказы политиков, которые, в свою очередь, прекрасно понимают (и американский Белый дом здесь не исключение), что часто они вынуждены отдавать военным такие приказы, за которые их совесть, если она, конечно, имеется в наличии, будет грызть их потом до конца жизни. А некоторые за отданные приказы будут отвечать либо в суде, либо в трибунале. Типа Нюрнбергского, например.

Поэтому лишний раз ни военные, ни политики такие чувствительные темы поднимать не стремятся. Тем более что нынешние отношения между Вашингтоном и Москвой и так не назовешь приятными. Обе страны уже втянулись в холодную войну, а там, как водится, и до горячей совсем рукой подать.

Другое дело президент – бизнесмен и шоумен: ему чужды сантименты, а главное – касса и овации зрителей. Кстати, во многом здесь Дональд Трамп схож с Рональдом Рейганом – в прошлом отнюдь не плохим актером. Тот тоже любил поработать на публику, дать ей, как говорится, зрелищ. Одна программа Звездных войн чего стоит.

В итоге президент Трамп не удержался да и хвастанул перед собравшимися "денежными мешками" мощью своих подчиненных, которые, как рассказала накануне в своем расследовании The New York Times, в течение четырех часов нанесли сокрушительное поражение проасадовским силам, потерявшим только убитыми от 200 до 300 человек (по данным Politico, американский президент упомянул, что уничтожено было от 100 до 300 "русских"). Чем, надо сказать, вновь вызвал оторопь у представителей Пентагона и Белого дома, которые постоянно говорят, что этой теме присвоен гриф "секретно". Ну а что они хотели, ведь надо же дать какой-то эксклюзив тем, кто заплатил за ужин по 50 тыс. долл. с носа.

Результат приватного ужина на Манхэттене – 5 млн долл. в копилку Трампа и "партии слонов". Деньги не пахнут – гласит крылатое латинское выражение, приписываемое императору Веспасиану. Но вряд ли с этим согласился бы Авраам Линкольн – первый президент США от Республиканской партии…

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"