Молодежь предпочитает стиль милитари



Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.

Источник: МО РФ Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.Источник: МО РФ

Российские выпускники все чаще выбирают военные профессии

На минувшей неделе прозвенел последний звонок для выпускников суворовских и нахимовских училищ, а также общеобразовательных и кадетских школ. Те, кто связали свою жизнь с армией уже в школьные годы – кадеты, нахимовцы и суворовцы – редко меняют избранный путь и продолжают обучение в высших учебных заведениях Минобороны. Однако и из обычных средних школ желающих поступить в военные академии, университеты и училища становится все больше.

Стремление молодежи связать свою жизнь с Вооруженными силами имеет большое значение не только для вчерашних школьников, но и для всей страны. Кроме овладения профессиональными навыками, нужно обладать мужеством и готовностью выполнить приказ и защитить Отечество в случае возникновения угрозы для его безопасности. Вместе с тем военные в России всегда имели особый статус, а быть частью армейского сообщества считалось престижным. В заведениях, которые готовят кадровый состав армии, даются не только хорошие знания и физподготовка, но и воспитываются высокие моральные установки, понятия о чести и долге. Приобретенные курсантами профессии и личные качества становятся залогом успешного продвижения по службе и обеспечивают их значимость как специалистов.

Военные вузы подчиняются МО РФ и ведут подготовку почти по 250 специальностям для различных видов и родов войск и по общеотраслевым направлениям. Это делает выпускников в равной степени востребованными в военной и в гражданской сферах. Но существует ряд узконаправленных профессий, которые не имеют аналогов в мирной жизни и которые необходимы только в армии. Например, специалист по применению, эксплуатации технических систем надводных кораблей и подводных лодок или по проектированию, производству, эксплуатации ракет и ракетно-космических комплексов.

Для поступления в военные учебные заведения предъявляются довольно жесткие требования. Организация приема граждан РФ в вуз, находящийся в ведении МО РФ, осуществляется в порядке и на условиях, утвержденных приказом министра обороны РФ от 07 апреля 2015 года № 185. До сдачи экзаменов по общеобразовательным предметам, которые часто влияют на проходной балл больше, чем результаты ЕГЭ, должно быть подано заявление через военный комиссариат, сданы первичные документы и получено заключение медицинской комиссии. Существуют ограничения по возрасту – с 16 до 22 лет, а для лиц, прошедших срочную службу, – до 24. Если кандидат на учебу успешно преодолел все эти этапы, его заявление рассматривается приемной комиссией вуза, окончательное решение о допуске к экзаменам сообщается опять же через военкомат. Но и это еще не все, для зачисления большое значение имеют результаты психологического и психофизического обследования кандидатов и проверка физподготовки.

Если все преграды пройдены и абитуриент назван курсантом, с этого момента он подлежит постановке на специальный учет и соответственно не подвергается общему призыву. Обучение в военном вузе приравнивается к несению воинской службы. Первые два года обязательным является проживание в казармах и помимо учебных занятий исполнение традиционных воинских обязанностей. На третьем курсе разрешается переселение в общежитие или по месту прописки, если имеется регистрация в том же городе, где курсант обучается. Ему выписываются все виды довольствия и выдается обмундирование. Каникулы длятся две недели зимой и месяц летом.

Но офицером можно стать, поступив и в гражданский вуз. В военном комиссариате весьма благожелательно принимают грамотных специалистов с дипломом не военного образца, но способных освоить сложную технику, взятую на вооружение, и желающих подписать контракт с армией. Существует два варианта поступления на армейскую службу из гражданского учебного заведения. Первый, когда есть военная кафедра, которая дает право на получение офицерского звания. В этом случае студентом подписывается контракт на прохождение военной службы на определенный срок, при этом обязательно наличие разрешения медкомиссии и необходимого уровня физподготовки. Вместе с документом о высшем образовании выпускник получает направление в воинское подразделение, где будет проходить службу в соответствии с полученной профессией и званием.

Денежное довольствие формируется из должностного оклада и выплат за воинское звание и зависит в дальнейшем от выслуги лет, очередных званий, доплат за награды, за секретность, за особые условия прохождения службы, за повышение уровня физической подготовки и владение иностранными языками. Статус военнослужащего предполагает наличие льгот, таких как оплата проезда к месту службы, медицинское обслуживание, предоставление жилищной субсидии и другие.

Если военной кафедры в учебном заведении не было, то существуют специальные командирские курсы, которые позволяют стать офицером, или при желании можно получить второй диплом – профессионального военного.

Но в действительности молодые люди часто избирают вуз с военной кафедрой не ради получения военной профессии, а напротив, чтобы получить гражданскую специальность и постараться не загреметь в армию. Поэтому была разработана и внедрена целевая военная подготовка на базе учебных военных центров (УВЦ) Министерства обороны в некоторых высших учебных заведениях бывшего Министерства образования и науки РФ, которое разделилось с 15 мая с.г. на два ведомства – Министерство науки и высшего образования РФ и Министерство просвещения РФ.

Принципиальное отличие УВЦ от существующих с советских времен кафедр военной подготовки – в том, что кафедра осуществляла и продолжает осуществлять подготовку офицеров, сержантов, солдат для запасного резерва. Они после окончания вуза не призываются в обязательном порядке на военную службу, а уходят в запас, хотя имеют право пойти служить добровольно. Выпускники же учебного военного центра, учась по основной специальности в гражданском вузе, получают и военную профессию, имеют дополнительную стипендию от Минобороны, и, завершив обучение, становятся кадровыми офицерами и по условиям контракта в течение трех лет обязаны отслужить в ВС РФ, а затем могут продолжить военную службу или уволиться. Кроме того, на военную кафедру поступают ребята, которые уже учатся на первом курсе, поступление же в УВЦ осуществляется на добровольной основе по отдельному конкурсу в соответствии с приказом министра обороны РФ и Минобрнауки РФ от 10 июля 2009 года № 666/249. Абитуриенты УВЦ – целевики от Минобороны РФ. По сути, УВЦ – это прообраз военного учебного заведения.

Такая форма подготовки офицеров дополняет основную форму выпуска специалистов, осуществляемую в военных вузах. Главной целью всех видов обучения является обеспечение ВС РФ молодыми, высокообразованными и профессиональными кадрами, а перед вчерашними выпускниками открываются большие возможности.