Ядерные терминаторы "Рафаль М" на авианосце "Джордж Буш"



Французские истребители – частые гости на американских авианосцах. На фото – "Рафаль М" выполняет пролет с касанием палубы АВМА "Дуайт Д. Эйзенхауэр".

Источник: ВМС США Французские истребители – частые гости на американских авианосцах. На фото – "Рафаль М" выполняет пролет с касанием палубы АВМА "Дуайт Д. Эйзенхауэр".Источник: ВМС США

В рамках реализации программ учебно-боевой подготовки вооруженных сил членов НАТО национальными военно-морскими силами регулярно практикуются полеты самолетов и вертолетов ВМС одной страны с боевых кораблей ВМС другого государства. Это позволяет летчикам и морякам обеих сторон более близко ознакомиться с организацией боевой службы на кораблях в целом и с организацией полетов в военном флоте той или иной страны в частности.

Один из таких эпизодов имел место совсем недавно и запечатлен на данном видео. Во время очередной боевой службы американского атомного многоцелевого авианосца (АВМА) "Джордж Г.У. Буш" (USS George H.W. Bush, CVN 77), относящегося к кораблям типа "Нимиц", его палубу на время облюбовали летчики морской авиации ВМС Франции. Судя по данному видеофрагменту, в полетах были задействованы французские палубные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Е-2С "Хокай" (E-2С Hawkeye), а также истребители корабельного базирования "Рафаль М" (Rafale M).

В настоящее время морская авиация ВМС Франции располагает тремя самолетами Е-2С "Хокай" и 42 истребителями "Рафаль М". Оба типа самолетов входят в состав корабельного авиакрыла единственного французского авианосца - атомохода "Шарль де Голль" (Charles de Gaulle, R91). Причем французский флот – единственный на сегодня, кроме ВМС США разумеется, который эксплуатирует "Хокаи" с кораблей.

Авианосец "Шарль де Голль" обычно несет два самолета ДРЛОиУ Е-2С "Хокай", которые организационно входят в состав флотилии 4F (фактически это – авиационная эскадрилья, сформированная 2 июля 2000 года), которая приписана к авиабазе Ланн-Бигуэ (Lann-Bihoue). Третий французский "Хокай" прошел модернизацию в рамках программы NP2000 и оснащен усовершенствованными восьмилопастными воздушными винтами. Самолеты Е-2С морской авиации ВМС Франции принимали активное участие в кампаниях в Афганистане и Ливии.

В состав корабельного авиакрыла "Шарля де Голля" входит обычно также 20-30 истребителей "Рафаль М". Самолет представляет собой корабельную версию многофункционального истребителя 4-го поколения "Рафаль", созданного компанией Dassault Aviation. Данные самолеты находятся на вооружении трех флотилий (авиаэскадрилий) морской авиации: 1F, 2F и 7F. Все они приписаны к авиабазе Ландивизьо (Landivisiau), последняя была перевооружена на "Рафали" в 2016 году. Закупочная стоимость одной такой машины – около 79 млн евро (в ценах 2011 года).

Палубный истребитель "Рафаль М" имеет достаточно мощный комплекс вооружения, включающий 30-мм встроенную автоматическую пушку GIAT 30 / M791 с боезапасом 125 выстрелов и подвешиваемые на 13 внешних точках высокоточные средства поражения классов "воздух – воздух" (ракеты Magic II, MICA IR/EM), "воздух – поверхность" (ракеты Apache и Storm Shadow / Scalp-EG и AS-30L, авиабомбы AASM-Hammer, семейства Paveway II/III) и "воздух – корабль" (AM-39 Exocet).

Но самое главное заключается в том, что "Рафали" являются носителями тактического ядерного оружия – ракет ASMP-A с боеголовкой мощностью 100-300 кт (мощность может регулироваться). Так что, вполне возможно, что одна из целей полетов французских истребителей с борта американского авианосца – отработка задачи по применению ядерного оружия в условиях вооруженного конфликта, в который будет втянут Североатлантический альянс.

Итак, место действия – Атлантика, действующие лица – авианосец "Джордж Г.У. Буш", а также американские и французские самолеты корабельного базирования.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"