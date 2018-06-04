Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии



Ударный вертолет АН-64Е.

Источник: boeing.com Ударный вертолет АН-64Е.Источник: boeing.com

Многие сегодня уже и не помнят, какие страсти кипели три года назад вокруг одного из многочисленных тендеров, объявленных военным ведомством Индии. Все дело в том, что тогда на просторах далекой страны сошлись в жестокой схватке российский и американский боевые вертолеты. В сентябре 2015 года Министерство обороны Индии окончательно оформило заказ на 22 ударных вертолета AH-64E "Апач" (Apache) и подписало соответствующий контракт с американской компанией Boeing. Тем самым была поставлена жирная точка в тендере, в котором конкурентом американского винтокрылого индейца выступал наш боевой вертолет Ми-28НЭ "Ночной охотник". Поставки "Апачей" планируется начать в 2019 году. Причем контракт на 22 "Апача" (плюс 11 - в опционе) был одним из пакета соглашений, подписанных между Boeing и правительством Индии и потянувших в сумме на 3 млрд долл.

Особенностью контракта является то, что постройка вертолетов, которые должны быть поставлены индийской армейской авиации, осуществляется с активным участием индийской авиационной промышленности, а именно с привлечением совместного американо-индийского предприятия Tata Boeing Aerospace Limited. Американцы обязались 30% стоимости соглашений реинвестировать в Индии в виде оффсетов, в рамках чего и было образовано данное совместное предприятие. В его создании приняли участие американский авиастроительный концерн Boeing и индийская компания Tata Advanced Systems (входит в холдинг Tata Group). Территориально оно расположено в Хайдарабаде, занимает площадь около 14 тыс. кв. метров и обеспечивает работой порядка 350 высококвалифицированных специалистов. Предприятию поручено производство фюзеляжей для АН-64 "Апач", а также выпуск различных других комплектующих и элементов конструкции вертолетов этого типа, включая лонжероны крыла.

Данное предприятие – наглядное свидетельство настойчивости индийского правительства в осуществлении своей амбициозной программы "Делай в Индии" (Make in India). Впрочем, в данном случае все у Дели получилось еще даже лучше, чем планировалось изначально. Дело в том, что совместному предприятию поручено производство фюзеляжей не только для тех вертолетов "Апач", которые будут поставляться Вооруженным силам Индии, но и вообще для всех новых вертолетов, которые компания Boeing будет поставлять своим заказчикам по всему миру. В том числе, кстати, и по контрактам с Сухопутными войсками США.

В технологическом плане ситуация выглядит следующим образом: изготовленные на предприятии в Хайдарабаде фюзеляжи будут затем отправляться на линию окончательной сборки, расположенную на предприятии концерна Boeing в городе Меса, штат Аризона, где они и будут превращаться в полноценные боевые машины.

Цех сборки фюзеляжей для вертолетов АН-64 «Апач» в индийском Хайдарабаде. Источник: Фото со страницы Tata Group в Twitter

Видимо, в этом и заключается одна из причин того, что российский "Ночной охотник" с такой легкостью и быстротой проиграл в индийском тендере американскому "Апачу": российские вертолетостроители, судя по всему, не смогли предложить что-то более или менее равнозначное своему стратегическому союзнику за покупку всего двух с небольшим десятков машин. Даже при наличии опциона еще на десяток и возможности в перспективе продать еще какое-то количество вертолетов…

Предприятие Tata Boeing Aerospace Limited было начато в постройке в 2016 году и открыто 1 марта 2018 года в ходе торжественной церемонии с участием министра обороны Индии Нирмалы Ситараман. А уже 1 июня с.г. компания Tata Group объявила о том, что специалисты завода в Хайдарабаде осуществили поставку на линию финальной сборки первого фюзеляжа вертолета АН-64Е "Апач".

"Поставка в срок фюзеляжа вертолета АН-64 "Апач" является важным этапом в нашем совместном пути с Boeing, – подчеркнул в этой связи управляющий директор и старший исполнительный директор Tata Advanced Systems Сакаран Сингх. – Наше сотрудничество отражает приверженность к созданию в Индии аэрокосмической и оборонной производственной экосистемы. Поставка фюзеляжа в течение года со дня открытия предприятия – это серьезный толчок для национальной промышленности".

К этому добавим, что, согласно пресс-релизу совместного предприятия, поставка первого фюзеляжа была осуществлена даже с опережением ранее утвержденного графика.

Примечательно, что в то время, как индийская армейская авиация готовится к приему своих новых ударных машин, из-за океана недавно поступила информация о том, что командование СВ США неожиданно приняло резкое решение – прекратить приемку от промышленности вертолетов модификации АН-64Е, которая является на сегодня самой современной в семействе "Апачей" и до 2012 года носила обозначение AH-64D Block III (с того момента данной модели присвоено собственное наименование "Гардиан" (AH-64E Guardian), т.е. в переводе с английского – "Защитник", но общеупотребимым осталось имя "Апач").

Об этом конфузе еще в апреле 2018 года сообщили американские издания. А вскоре выяснилась и причина, побудившая американских генералов принять такое нетривиальное решение. Дело в том, что, как оказалась, АН-64Е стали представлять более значительную угрозу для своих же летчиков, летающих на них, чем для каких-то гипотетических вражеских солдат! Поэтому военное командование и потребовало от производителя, американской компании Boeing, сделать, наконец, вертолет безопасным для его экипажа, доработав вызывающие нарекания элементы конструкции (речь шла о недостатках несущей системы машины).

Руководство компании-производителя заявило, что уже работает над проблемой и устранит ее в течение нескольких месяцев. Конечно, а куда деваться то, если только американская Армия заказала модернизировать в вариант АН-64Е более 600 "апачей", не считая заказов на многие десятки новых машин этой модификации от американских и зарубежных вооруженных сил. Индийским же военным остается лишь надеяться, что ко времени начала поставок их "Апачей" специалистам Boeing удастся все же решить эту задачу и сделать вертолет опасным не для его экипажа, а для противника.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"