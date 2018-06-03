Российский Су-25 в Сирии могла сбить украинская "Игла"



Военнослужащий ВС Украины с ПЗРК типа "Игла" на учениях.

Источник: mil.gov.ua Военнослужащий ВС Украины с ПЗРК типа "Игла" на учениях.Источник: mil.gov.ua

Украина официально представила официальные данные за 2017 год в официальный Регистр по обычным вооружениям ООН (UN Register of Conventional Arms - UNROCA). Что в этом предложении может быть странного, кроме трех слов "официальный", да того, что отчет этот, мягко говоря, содержит ряд весьма спорных моментов.

"Из отчетов в Регистр обычных вооружений ООН за 2017 год ряда других стран можно извлечь информацию о ряде других поставок с Украины или на Украину, не вошедших в украинский официальный отчет в Регистр, – отмечает, в частности, неофициальный блог Центра анализа стратегий и технологий bmpd.livejournal.com. – Литва заявила импорт с Украины трех пусковых установок 5П73 ЗРК С-125М "Нева-М" и одной самоходной пусковой установки 2П25М1 ЗРК 2К12М1 "Куб-М1" (в обоих случаях указано "без электронного оборудования") (предположительно, это поставки для литовской компании-посредника "Литак-Так", созданной украинской компанией OOO "НПП "Аэротехника-МЛТ"). Словакия … заявила импорт из Чехии 25 БМП-1, их ремонт и последующую отправку обратно в Чехию. Видимо, речь идет о БМП-1АК, которые затем были поставлены на Украину при посредничестве польской фирмы Wtorplast, хотя сама поставка их на Украину не указана в отчетности ни одной из участвовавших стран".

Впрочем, с кем не бывает в наше непростое время. Вот, скажем, свой отчет – не менее официальный – подала в Регистр ООН и Россия. И в нем тоже много белых пятен. Так, в нем не указаны факты поставки вооружений Ираку, Сирии и другим странам.

Пусковой механизм типа 9П516-1 для ПЗРК типа 9К38 «Игла». Рисунок из учебного пособия: И.Е. Акулов, В.И. Байдаков, А.Г. Васильев. Техническая подготовка командира взвода ПЗРК 9К38 «Игла». Источник: Издательство Томского политехнического университета, 2011 г., с. 67.

"Легко заметить, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включаeтся, – комментирует российский отчет блог bmpd. – В отчете за 2017 год не только полностью отсутствуют, например, поставки техники и вооружения в Ирак, не говоря уже о Сирии, но теперь в разряд "неупоминаемых" получателей перешли также, например, Египет (получавший в 2017 году истребители МиГ-29М/М2 и боевые вертолеты Ка-52), Алжир, Казахстан и другие, в том числе большая часть республик бывшего СССР".

Ну да ладно, оставим в стороне эти мелочи, потому как нам предстоит соприкоснуться с более суровой тайной, которая совершенно случайно вылезла, словно джинн из бутылки, из украинского отчета.

Джинн этот расположился в двух строчках документа. Готовы?

Итак, строка первая – в ней отображена поставка из Украины в Турцию одного пускового механизма (ПМ) типа 9П516 для переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) типа "Игла"; строка вторая – поставка туда же, в Турцию, двух ПМ типа 9П519 для ПЗРК типа "Игла-1".

Пусковой механизм – это такая коробочка с рукояткой, присоединяемая снизу пусковой трубы ПЗРК. Он предназначен для подготовки к пуску и пуска ракеты. Без него ракета с пусковой трубой – бесполезный хлам, которым можно разве что дать по голове. Проще говоря, ПМ для ПЗРК – это все равно, что боек для пистолета. Фактически, каждый такой исправный механизм можно засчитывать как ПЗРК: работает "коробочка" – будет вам боевой ПЗРК, не работает – будет у вас груда высокотехнологичного металлолома.

И вот эти три штуки Украина передает Турции.

Скриншот с сайта Регистра по обычным вооружениям ООН. Источник: ООН

Кстати, размеры и габариты пускового механизма позволяют перевозить их – все три – в рюкзачке одним человеком! Конечно, в армии масса ящика с одним ПМ типа 9П516-1 и одиночным комплектом ЗИП к нему, как указано в учебном пособии Томского политеха, составляет 7,6 кг (И.Е. Акулов, В.И. Байдаков, А.Г. Васильев. Техническая подготовка командира взвода ПЗРК 9К38 "Игла". Издательство Томского политехнического университета, 2011 г., с. 163). Но если очень нужно, то можно и без ящика и комплекта ЗИП перевозить. Не так ли?

Вы еще не видите здесь джинна? Скажете, мало ли кто и кому оружие разное продает. Не прячут же, отчитались подробно и в срок. Хорошо, идем дальше.

Перенесемся на четыре месяца назад, в 3 февраля 2018 года. Именно тогда в Сирии был сбит Су-25СМ российских ВКС, который пилотировал майор Роман Филиппов. Ракета поразила штурмовик в двигатель, летчик не смог дотянуть до базы, катапультировался и в ходе последовавшего боя с боевиками погиб. Посмертно он был удостоен звания Герой России. Все еще не видите связи между последними трагическими событиями и двумя строчками из украинского отчета? Ну что ж…

Все дело в том, что, согласно данным различных российских и зарубежных источников, включая и СМИ, обильно цитировавшие многочисленных экспертов, российский штурмовик был с большой вероятностью сбит ракетой ПЗРК семейства "Игла", которую применили протурецкие боевики. Иногда, правда, назывались боевики проамериканские, а иногда и вовсе неподконтрольные никому террористы. В то же время, еще в 2012 году западные СМИ сообщали о поставке Анкарой двух десятков ПЗРК неизвестного типа боевикам антиправительственных сил в Сирии.

Добавим, что в пусковой механизм "Иглы" и ее "сестер" встроен специальный запросчик, который обеспечивает опознавание цели и автоматически блокирует пуск ракеты по своему самолету. Ранее, как только появилась информация о том, что Су-25СМ майора Филиппова был, скорее всего, поражен ракетой ПЗРК семейства "Игла", ряд экспертов высказали предположение, что это, дескать, российская "Игла".

"Смотрим на фотографии и видим российский переносной зенитно-ракетный комплекс "Игла", поставленный Россией афринским курдам в 2016 году. Скажу сразу – подлинность фотографий не доказана, но в пользу российской "Иглы" в сбитии штурмовика говорит тот факт, что она гораздо лучше американского "Стингера", – указывал на своей страничке в Facebook известный авиационный эксперт Вадим Лукашевич в феврале с.г. При этом эксперт указывал, что "Игла" оборудована системой опознавания "свой – чужой" (тот самый запросчик) и ставил вопрос о том, возможны ли ее перепрошивка или отключение системы госопознавания.

В других источниках приводилась информация о том, что ПЗРК семейства "Игла" могли попасть в руки протурецких боевиков в районе Африна. Об этом, в частности, 31 января с.г. сообщала турецкая газета Daily Sabah, приводившая соответствующее видео от "Бригады Самарканд" – одного из формирований Сирийской арабской армии. Утверждалось, что ПЗРК боевики захватили у курдов. Кто передал "Иглу" курдам – не уточнялось, но пусковой механизм выглядит – как будто только что со склада подвезли. Да и съемки "захваченного ПЗРК" могли быть сделаны для СМИ, а на самом деле ПЗРК просто подвезли "нужные люди". Ведь именно в таком духе Киев постоянно обвиняет Москву: дескать, это Россия поставляет оружие в Донбасс, а местные журналистам "рассказывают сказки" о том, что они его захватили у ВСУ.

Так, может, все дело проще? В операции по уничтожению Су-25СМ майора Филиппова использовался ПЗРК семейства "Игла", на котором стоял не российский, а другой пусковой механизм, для которого российский самолет – "чужой" изначально, а потому и перепрошивать то даже ничего не требовалось? Да и протурецкие боевики могли демонстрировать ПЗРК, привезенный из Турции, а не захваченный в Африне. Либо же в районе последнего действительно были захвачены, к примеру, пусковые трубы и ракеты, а пусковой механизм (механизмы) использовали те самые – украинские.

Хотя, вариантов тут, надо сказать, масса. Могли и из Америки такие механизмы привезти – они там тоже есть (см. фото).

Американский морской пехотинец получает учебный ПЗРК семейства «Игла». Пусковой механизм окрашен в желтый цвет. Источник: Корпуса морской пехоты США

В любом случае, представленная выше информация – это, по большому счету, основание для открытия уголовного дела. И это вам не обвинения насчет "Бука" на основе мультиков, брошенные в сторону Москвы "расследователями" Bellingcat и представителями страны, в кофешопах которой можно легко покурить травку. Это – официальный отчет государства в официальный орган ООН. Точка!

Единственный шанс доказать, что изложенное предположение не соответствует истине: либо документально подтвердить, что российский Су-25СМ сбит ПЗРК другого типа (скажем, "Стрелой" или "Стингером", но это отрицают эксперты); либо же не менее документально доказать, что поставка пусковых механизмов осуществлена после того, как был сбит штурмовик. Правда с последним ничего не выйдет: отчет то Украина представила за 2017 год, а Су-25СМ был сбит 3 февраля 2018 года.

Впрочем, и в этом случае у украинских торговцев оружием еще есть шанс избежать обвинения в пособничестве терроризму – турецкая сторона должна просто предъявить поставленные пусковые механизмы (со всеми полагающимися номерами) или же доказать, что они боевикам не передавались. Но это, судя по всему, будет проблематично.

ПЗРК "Игла" в руках боевиков в Сирии. Источник: Скриншот из "Твиттер"-эккаунта Cemal Acar

Причем здесь подозрителен даже сам факт поставки всего трех ПМ к ПЗРК. Вы когда-нибудь видели, чтобы таким образом закупалось подобное вооружение?

Да, можно купить один авианосец или фрегат, но с кучей самолетов, ракет и торпед к ним. Можно купить один самолет, например, дальнего радиолокационного обнаружения. Были такие случаи. Можно, на худой конец, купить даже один танк или одну гаубицу. Хотя не припомню такого в отношении поставок оружия в крупные страны мира. Что с ними делать то в таком "огромном" количестве? Но три пусковых механизма к ПЗРК – это все равно, как если бы Армия США купила три бойка для пистолетов...

Даже вариант с необходимостью изучить данный вид оружия с тем, чтобы выработать меры противодействия к нему, не подходит: покупаются одни только пусковые механизмы, а пусковых труб или ракет что-то не видно. Или они уже есть? Но откуда?

Как говорится, все – занавес!

Или… нет, постойте… Пока еще опускать занавес рановато будет. Почему? Да потому, что Турция тоже представила свой, опять же официальный, отчет в Регистр ООН. Но в нем в разделе импорт, что бы вы думали? Да, правильно, никаких пусковых механизмов и вообще ничего, связанного с ПЗРК, нет и в помине. Об этом, кстати, особо указано на сайте Регистра ООН (см. скриншот с официальной страницы организации).

Конечно, представление информации в Регистр ООН – дело сугубо добровольное, но с информацией о таком оружии, как ПЗРК, обычно никто не шутит. За поставку этих "штуковин" не тем людям можно, как говорится, попасть под серьезную раздачу. Вплоть до международного трибунала. И что, турецкие специалисты, готовившие доклад в Регистр ООН, не понимали, что об импорте ПМ к ПЗРК надо сообщить обязательно? Они попытались данный факт скрыть? Или, может, они даже и не знали об этой поставке, поскольку шла она по линии спецслужб с их "черными бюджетами" и не менее "черными" делами?

А вот украинские специалисты, судя по всему, еще 3 февраля поняли – могут быть проблемы, а потому лучше сдать всех заранее…

Впрочем, все приведенные факты могут быть простым совпадением. Хотя про украинский канал в поставке ПЗРК боевикам в Сирию эксперты говорили с самого начала. Вот, к примеру, в интервью РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко указал: "попадание ПЗРК в Сирию возможно по украинскому каналу. Напрямую либо через Болгарию" (Эксперт рассказал, как ПЗРК мог попасть к террористам в Идлибе. РИА Новости, 03. 02. 18, обновлено 04. 02. 18). Только эксперты не предполагали, что операцию можно провернуть в несколько этапов: в одном месте достать пусковые трубы, в другом – ракеты, а в третьем – пусковые механизмы.

В этой связи хотелось бы узнать, а что думают по этому поводу в Bellingcat? Готовы ли они подготовить мультик под названием "Путешествие трех пусковых механизмов для ПЗРК семейства "Игла" из Украины в Турцию и что с ними стало дальше"? Объективности ради, и раз уж на "российский "Бук" потратили столько сил.

Ждем! С нетерпением!

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"