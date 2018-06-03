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Глава бундесвера: Европа стала значительной военной силой

04.06.2018 Военное обозрение 236 0
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В последние годы Европа существенно усилилась в плане обороны и безопасности, передает ТАСС заявление министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен.

http://www.globallookpress.com

Выступая перед участниками конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, министр отметила, что ранее Европа рассматривалась в мире "только как экономическая и торговая держава". Теперь же ее партнерская роль в сфере обороны и безопасности значительно выросла.

Вместе с тем, по ее словам, увеличиваются и риски безопасности.

Ранее германские СМИ сообщили, что НАТО намерена повысить свою готовность на случай "российской агрессии".

Для этой цели альянс создаст оперативный резерв в количестве 30 тысяч военнослужащих, в формировании которого примут участие несколько европейских стран. В распоряжении соединения будут несколько сот военных самолетов и кораблей.

Многонациональное формирование дополнит ныне существующий резерв (NATO Response Force), насчитывающий около 20 тыс. человек. То есть, его общая численность будет доведена 50 тысяч военнослужащих. Требуемый срок приведения соединения в боевую готовность – 30 суток.

Инициатором проекта усиления резерва стал Вашингтон. На следующей неделе министры обороны обсудят новый план на встрече в Брюсселе. В ближайшие дни будет опубликован документ, призывающий усилить партнерство НАТО и ЕС, а также увеличить военное присутствие на восточном направлении, в частности в Польше и странах Балтии.
03.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Евросоюз

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