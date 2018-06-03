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"Ил" считает решаемой задачей возобновление производства "Русланов" в новом облике - гендиректор

04.06.2018 Интерфакс-АВН 629 0
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Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр"
Сверхтяжелый транспортный самолет Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр".
Источник: gelio.livejournal.com

Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Возобновление производства самого крупного и грузоподъёмного самолёта в мире Ан-124 "Руслан" возможно, заявил генеральный директор ПАО "Ил", вице-президент по транспортной авиации ОАК Алексей Рогозин.

"Если говорить о возобновлении их производства в новом облике, то это является крайне непростой, но решаемой задачей", - заявил А.Рогозин, чьи слова привели в пресс-службе.

"Самолёты сверхтяжёлого класса, к которым относится Ан-124, крайне востребованы во всем мире. Две трети всех "Русланов" были произведены в Ульяновске. Сегодня первоочередной задачей является поддержание их исправности", - отметил глава "Ил".

Накануне командующий военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов сообщил, что в России рассматривают вопрос о возобновлении производства самого крупного и грузоподъемного самолета в мире - Ан-124 "Руслан".

"Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый. Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Мы, честно сказать, были бы рады, если бы это состоялось. И не только мы", - сказал В.Бенедиктов в эфире радио "Эхо Москвы" в субботу.

По его словам, в новых "Русланах" заинтересовано не только Минобороны, но и российские гражданские авиакомпании.

В.Бенедектов заявил, что Ан-124 был разработан в советское время КБ "Антонов" и производился на Украине. Однако, по словам командующего, этот самолет интеллектуальной собственностью Украины не является.

"Как сегодня нам пытаются заявлять, что самолет это интеллектуальная собственность Украины - это неправильно", - сказал он.

"Самолет - кооперация. И все работали над созданием этого самолета. Все системы, которые в нем удачно эксплуатируются многие десятилетия - это разработка общего потенциала - авиапрома Советского союза", - сообщил генерал.

По его словам, самые современные "Русланы", которые эксплуатируются в РФ, были построены в Ульяновске.

В.Бенедиктов назвал "Руслан" флагманом российской военно-транспортной авиации. "Это действительно уникальный самолет, опередивший время", - сообщил он.

Согласно сайту АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), это предприятие обладает технологией производства самолета Ан-124 "Руслан". С 2003 года выпуск Ан-124 "Руслан" прекращен, однако продолжается глубокая модернизация и поддержание летной годности самолетов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса изготовлено 36 единиц Ан-124.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Компании
Авиастар-СП
Антонов ГП
Ил
ОАК

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