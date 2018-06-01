Минобороны увеличило набор курсантов в летные учебные заведения - Шойгу



Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ. Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ.

В связи с поступлением в войска новейшей авиационной техники возросла потребность в квалифицированных специалистах, сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Соответственно увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек", - сказал он.

"Как следствие, возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", - сказал министр.

"В ходе совещания обсудим предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков", - отметил он.