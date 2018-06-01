Минобороны увеличило набор курсантов в летные учебные заведения - Шойгу
|
|
Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ.
В связи с поступлением в войска новейшей авиационной техники возросла потребность в квалифицированных специалистах, сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания в Минобороны глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Соответственно увеличился набор курсантов для подготовки офицеров летных специальностей, в том числе за счет приема девушек", - сказал он.
"Как следствие, возникла необходимость в большем количестве тренировочных машин", - сказал министр.
"В ходе совещания обсудим предложения по выбору типа самолета для первоначальной летной подготовки и обеспечению требуемого уровня обученности летчиков", - отметил он.
|
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
04.06.2018 Шойгу рассказал об основных задачах, которые стоят перед армией в летнем периоде обучения
31.05.2018 С.Шойгу рассказал об основных результатах деятельности ВС РФ на заседании Общественного совета при военном ведомстве
30.05.2018 В российских вузах в 2017 году открылись 12 новых военных кафедр
30.05.2018 Зона ответственности от Сирии до Японии
28.05.2018 Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
28.05.2018 Шойгу распорядился подготовить программу реализации Минобороны нового майского указа
24.05.2018 Россия готова расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Казахстаном