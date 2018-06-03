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СМИ: эксперты рассказали, каким будет следующее "11 сентября"

04.06.2018 РИА Новости 290 0
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Кибербезопасность. Архивное фото
Кибербезопасность. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Американские эксперты в сфере безопасности считают, что "следующим 11 сентября" может стать кибератака особо разрушительных масштабов, сообщает CNBC.

С точки зрения аналитиков, инцидент такого рода рано или поздно точно произойдет, и он точно получит свое имя, как 11 сентября или Перл-Харбор.

"Чем больше я говорю с людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что следующим Перл-Харбором будет кибератака", - заявила профессиональный хакер, эксперт по кибербезопасности Тара Уиллер на ежегодном форуме Организации экономического сотрудничества и развития в Париже.

По ее словам, "наиболее чудовищная кибератака" будет включать "нечто более ужасающее, чем то, о чем мы думали до этого момента".

Она отметила, что значительная часть американской инфраструктуры в сфере здравоохранения очень плохо защищена. Многие компании до сих пор работают в Windows XP и других платформах, бреши в безопасности которых невозможно исправить.

Мнение Уиллер разделяют многие технологические компании и исследователи. Так, в докладе Всемирного экономического форума 2018 года кибератаки занимают третье место в списке глобальных рисков после природных катаклизмов и проблем, связанных с погодными явлениями.

"В худшем случае агрессоры могут сломать системы, с помощью которых функционирует общество", - говорится в отчете. Целями хакеров могут стать такие важные элементы инфраструктуры, как электросети и системы очистки воды.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью CNBC заявил, что мир движется к "виртуальному Перл-Харбору" и что кибератаки нужно воспринимать как "пандемию".

Согласно опубликованному в феврале отчету компании BluVector, почти 40 процентов американских промышленных систем управления и критической инфраструктуры подвергались кибератакам во второй половине 2017 года.
03.06.2018
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принадлежат РИА Новости
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