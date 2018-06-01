Одесский авиационный завод разработал варианты модернизации самолета-разведчика Су-24МР

Как сообщил одесский веб-ресурс Думская.net , Государственное предприятие "Одесский авиационный завод" презентовало новое направление своей деятельности, касающееся модернизации боевой авиации.

На прошедшей несколько дней назад международной конференции, в которой приняли участие военные атташе стран НАТО, руководство завода представило иностранным партнерам перспективный проект развития самолетов-разведчиков Су-24МР, которые сейчас стоят на вооружении Воздушных сил Украины.

Проходящий модернизацию на ГП "Одесский авиационный завод" самолет-разведчик Су-24МР Воздушных сил Украины (возможно, фактически стендовый образец), май 2018 года (с) dumskaya.net

Как рассказал главный конструктор Валентин Гостищев, заводчане разработали несколько вариантов модернизации машины, которые предусматривают установку новых радиоэлектронных систем. Это должно обеспечить новые, более широкие возможности ведения разведки.

Основное внимание специалисты Одесского авиационного уделили следующим направлениям:

- увеличение дальности обнаружения наземных целей;

- обеспечение соответствия средств навигации, связи и посадки требованиям ИКАО и НАТО;

- увеличение качества объективного контроля бортовых систем;

- оперативное получение разведывательной информации.

Сейчас на заводе завершен первый этап опытно-конструкторских работ, в скором времени должен появится первый опытный образец нового изделия.

"Если мы пройдем все согласования, и машина понравится нашим военным, мы сможем серьезно загрузить мощности завода этой продукцией, - говорит генеральный директор предприятия Виталий Юхачев. - Полная замена всего оборудования разведчиков на новую, более совершенную электронику подразумевает общий ремонт планера и многих агрегатов самолета. Это серьезная, кропотливая и квалифицированная работа, и у нас есть специалисты, способные ее выполнить".

Участники конференции познакомились и с другими направлениями работы Одесского авиационного, в частности с модернизацией учебно-боевых самолетов L-39.

Проходящий модернизацию на ГП "Одесский авиационный завод" самолет-разведчик Су-24МР Воздушных сил Украины (возможно, фактически стендовый образец), май 2018 года (с) dumskaya.net