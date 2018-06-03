Противокорабельная ракета NSM выбрана для вооружения американских кораблей LCS

31 мая 2018 года Командование военно-морских систем (Naval Sea Systems Command) ВМС США выдало американской корпорации Raytheon контракт стоимостью 14,856016 млн долл на поставку первой партии (официально нераскрываемого количества - но, видимо, восьми) противокорабельных ракет NSM по программе Over-the-Horizon Weapon Systems для оснащения "литторальных" боевых кораблей LCS американского флота. Контракт включает поставку одного комплекта системы управления огнем, из чего можно сделать вывод, что контракт охватывает пока что оснащение ПКР NSM только одного корабля LCS - видимо, для отработки интеграции комплекса на корабли. Ранее в бюджетном запросе на Работы должны быть завершены к маю 2020 года. Однако контракт включает опцион, реализация которого доведет общую стоимость до 847,6 млн долл - то есть с оснащением ПКР NSM всех кораблей LCS.

Тем самым противокорабельная ракета NSM (Naval Strike Missile) разработки норвежской группы Kongsberg и предлагаемая консорциумом Raytheon и Kongsberg выбрана в конкурсе по программе Over-the-Horizon Weapon Systems (OTH WS) для оснащения "литторальных" боевых кораблей LCS и фактически принята на вооружение ВМС США. Это большой успех для Kongsberg. Помимо кораблей LCS, выбранная по программе OTH WS ракета должна быть использована также для оснащения перспективных американских фрегатов FFG(X), и, не исключено, и других надводных кораблей ВМС США.

Оснащение противокорабельными ракетами Kongsberg/Raytheon NSM обеих типов "литторальных" боевых кораблей LCS ВМС США - cлева типа Independence, справа типа Freedom (c) Raytheon

Впрочем, данное решение ВМС США не стало неожиданностью, поскольку ракета NSM являлась единственным участником финального этапа конкурса по программе OTH WS по выбору ПКР для оснащения кораблей LCS. Два других претендента - ракеты Boeing Harpoon Block II Plus и Lockheed Martin Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM) - были сняты их производителями с участия в тендере в мае 2017 года из-за неполного соответствия требованиям задания ВМС США.

Ракета NSM, поступающая на вооружение ВМС Норвегии с 2012 года, c cамого начала вызывала большой интерес у ВМС США, которые провели первые испытательные пуски этой ракеты с корабля LCS 4 Coronado в сентябре 2014 года. Ракета была официально предложена консорциумом Raytheon и Kongsberg на тендер по программе OTH WS в мае 2015 года. Официальные требования по программе OTH WS были выпущены ВМС США в феврале 2017 года. В июле 2016 года Raytheon и Kongsberg заключили соглашение о производстве ракет NSM для ВМС США путем сборки их преимущественно из норвежских комплектующих на предприятии Raytheon в Тусконе (штат Аризона). Производство пусковых установок будет осуществляться на предприятии Raytheon в Луисвилле (штат Кентукки). Стоит отметить, что в стоимости контракта, выданного 31 мая 2018 года, для Kongberg составляет 75 %, а еще 3 % приходится на долю норвежской компании Raufoss.

Каждый корабль LCS (которых сейчас предполагается иметь 32) планируется оснастить двумя четырехконтейнерными пусковыми установками ПКР NSM. В заявке президента США по оборонному бюджету на 2019 финансовый год запрашивались 18 млн долл для приобретения первых восьми ПКР по программе OTH WS для кораблей LCS. C 2020 по 2022 фин. годы ВМС США намерены закупать по 12 новых ПКР ежегодно, а в 2023 фин. году - 20 ракет (на эти четыре года на эти цели должны быть выделены 129 млн долл, сюда входит и их установка на корабли со всеми необходимыми доработками).

Сообщается, что армия США проявляет интерес к возможности принятия на вооружение NSM в варианте берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса, выдав Raytheon контракт на проведение НИОКР по данной теме. В ходе тихоокеанских учений RIMPAC-2018 летом 2018 года планируется произвести в интересах армии США испытательный пуск ракеты NSM с береговой подвижной пусковой установки на базе грузового автомобиля HEMMT по реальной морской цели.

ВМС США стали четвертым иностранным заказчиком ПКР NSM после Польши, Германии и Малайзии.

Испытательный пуск противокорабельной ракеты Kongsberg NSM с "литторального" боевого корабля LCS 4 Coronado (типа Independence) ВМС США. Опытовая пусковая установка была установлена на вертолетной взлетно-посадочной площадке корабля. Сентябрь 2014 года (с) ВМС США