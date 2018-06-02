Военные бюджеты стран Азии и миф о региональной гонке вооружений

Военные расходы в Азии не демонстрировали более высокого роста, чем экономика региона, а доля бюджетных средств, выделяемых на военные закупки и НИОКР, продолжительное время сохранялась на стабильном уровне, пишет научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Люси Беро-Судро.

Истребители Boeing F-15CJ/DJ Eagle Военно-воздушных Сил самообороны Японии (с) Angelique Perez / ВВС США

В 2012 году в связи со значительным увеличением расходов на оборону Азии удалось обогнать по данному показателю Европу, находившуюся на втором месте. Это привело к появлению точки зрения о развернувшейся в регионе гонке вооружений. Однако внимательный взгляд на цифры опровергает данный тезис.

Во-первых, расходы на оборону в отдельных азиатских странах в среднем растут не быстрее, чем экономики этих стран. Это указывает на то, что нуждам обороны не отдавалось непропорционально больего предпочтения по сравнению с другими статьями расходов. Кроме того, доля расходов на оборону, связанных с закупками и модернизацией, в последние годы оставалась неизменной. Имеющиеся данные также подтверждают аргумент, что закупки оружия не имеют ни чрезмерного, ни возрастающего приоритета в регионе.

Замедление роста расходов на оборону в Азии

С 2012 года Азия в целом тратит больше средств на оборону (в реальном выражении), чем европейские страны. Тем не менее, в 2017 году темпы роста замедлились. В период между 2013 и 2016 годами годовой темп роста составил более 5%, однако в прошлом году этот показатель сократился на 2% и 3%. Этот спад может отражать конец цикла военной модернизации, который начался после азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов.

Альтернативным объяснением может служить введение временных экономических ограничений, несмотря на продолжающийся общий экономический рост в регионе. Если эта гипотеза верна, то в краткосрочной перспективе можно будет наблюдать очередной период активного роста расходов на оборону. Страны Юго-Восточной Азии, в частности, смягчили темпы роста военных расходов или осуществили сокращение бюджетов на данные нужды. Это связано главным образом с замедлением мировой торговли в последние годы, а также влиянием изменения цен на сырьевые товары.

Например, оборонный бюджет Малайзии сократился в реальном выражении на 15,9% с 2016 по 2017 годы после снижения на 4,5% с 2015 по 2016 годы. Экономические ограничения, очевидно, сыграли свою роль - низкие цены на сырье с 2014 по 2017 годы повлияли на доходы государства. В этой неблагоприятной в финансовом отношении среде планы Малайзии по модернизации вооруженных сил зашли в тупик.

После нескольких лет двузначных темпов роста с 2016 года оборонный бюджет Китая увеличивается симметрично ВВП - примерно на 6-7%. Данный факт почти наверняка не сигнализирует об ослаблении политической приверженности Китая развитию военных возможностей (эта тема является повторяющейся в выступлениях лидера страны Си Цзиньпина). Скорее, он представляет собой адаптацию к замедлению экономического роста.

Доля военных расходов в ВВП стабильна

На недавнюю траекторию военных расходов стран, по-видимому, в первую очередь влияют экономические условия, за исключением Японии и Южной Кореи, которые мотивированы своими опасениями по поводу угрозы со стороны Северной Кореи. Несмотря на то, что Азия является самым динамичным с экономической точки зрения регионом в мире, страны по-прежнему сталкиваются с временными экономическими ограничениями и могут проводить ревизии государственных расходов. Сюда относятся проверки военных бюджетов, которые являются лишь одним из многих государственных приоритетов, таких как здравоохранение или образование.

В этой связи с 2010 года азиатские страны в целом, по-видимому, не уделяют приоритетного внимания расходам на оборону. В частности, доля совокупного ВВП по всей Азии, предназначенная на военные нужды, за последнее десятилетие значительно не увеличилась и находилась в диапазоне от 1,4 до 1,5% в период с 2008 по 2017 годы. Для сравнения доля европейский военных расходов от ВВП в этот период варьировались от 1,3% до 1,5%, а страны Ближнего Востока и Северной Африки - от 4 до 5%.

Серьезного роста военных бюджетов не наблюдается

Анализ бюджетов также показывает, что инвестиции на военные цели (расходы на закупки и НИОКР) остаются стабильными. Это подтверждает, что, несмотря на усилия по модернизации, закупки не имели серьезного приоритета перед другими категориями расходов, такими как персонал или техобслуживание.

Действительно, исследование IISS показывает, что, несмотря на увеличение совокупного военного бюджета в странах Азии, средняя доля инвестиций на закупки и НИОКР в общем объеме бюджетов стабильно находится на уровне примерно 18%. Однако эта доля была ниже в 2017 году (17,9%), чем в 2012 году (18,6%). Для сравнения, НАТО ожидает, что страны-члены выделят 20% своих военных расходов на закупки вооружения и НИОКР.

В рамках общей картины Китай, безусловно, является лидером по закупкам и НИОКР, в 2017 году на эти цели Пекин потратил 50,7 млрд долларов - более 50% от общего объема инвестиций в регионе. Однако следует отметить, что эта цифра в значительной степени основана на основе ограниченных данных и является приблизительной.

В Белой книге Китая за 2010 год говорилось, что расходы на военную технику, включая НИОКР, составляют одну треть от общего оборонного бюджета. Это было подтверждено в последнем отчете Китая в Регистр обычных вооружений ООН в 2013 году. С тех пор Китай так и не огласил дополнительной информации о структуре расходов на оборону.

Следующими крупнейшими странами по расходам на закупки вооружения и НИОКР в 2017 году были Индия (13,7 млрд долл.), Южная Корея (9,7 млрд долл.) и Япония (8,6 млрд долл.). Эти же страны являются крупнейшими по общим расходам на оборону в Азии вслед за Китаем. Хотя в случае с Индией цифры могут вводить в заблуждение.

Наблюдатели отмечают, что недавний рост общего военного бюджета Индии был связан с покрытием расходов на увеличение пенсионных пособий (в результате реформы "Один ранг, одна пенсия"). Это отражено в имеющихся данных, что свидетельствует о снижении доли бюджета, выделенного на закупки и НИОКР с 33,6% в 2012 году до 25,3% в 2018 году. Кстати, впервые с 2010 г. деньги, выделенные на закупки и НИОКР, были полностью потрачены на соответствующие цели.

Например, запланированный бюджет на 2016 год для капитальных расходов (закупок) составил 785,9 млрд рупий (11,7 млрд долл.), однако фактические расходы за этот год составили лишь 717 млрд рупий (10,7 млрд долл.); поэтому, учитывая, что в 2015 г. было израсходовано 716,8 млрд рупий (10,9 млрд. долл. США), капитальные расходы оставались стабильными.

В итоге, крупнейшие бюджеты стран Азии росли не быстрее темпов экономического роста, а доля расходов на оборону, выделенная на закупки вооружений и НИОКР, оставалась стабильной. Тщательное изучение соответствующих данных развеивает часто звучащие заявления об "азиатской гонке вооружений".