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Отчет Украины в Регистр обычных вооружений ООН за 2017 год

04.06.2018 bmpd.livejournal.com 443 0
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На веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН появились данные из официального отчета Украины в Регистр за 2017 год. Согласно приводимым там сведениям, Украина официально декларировала поставку в 2017 году на экспорт следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра ООН.

Полученный с Украины танк БМ "Оплот-Т" армии Таиланда (с) Koa Cavalry / www.facebook.com

Основные танки:

16 БМ "Оплот" - в Таиланд

Переносные зенитные ракетные комплексы:

одно пусковое устройство 9П516 ПЗРК 9К38 "Игла" и два пусковых устройства 9П519 ПЗРК 9К310 "Игла-1"- в Турцию

Легкое оружие:

Подствольные или ручные гранатометы (видимо, подразумеваются противопехотные) - два в Иорданию

Ручные противотанковые гранатометы - 790 в США

Противотанковые ракетные комплексы - две пусковые установки и 20 ракет в Иорданию (можно предположить, что речь идет о ПТРК "Корсар", недавно продемонстрированнoм в Иордании в качестве "собственного" продукта под названием Terminator).

Стрелковое оружие:

Пистолеты и револьверы - 1 в Иорданию

Винтовки и карабины - 10 в Монголию

"Пистолеты-пулеметы" (Sub-maсhine guns - вероятнее всего, речь идет об автоматах Калашникова) - 15040 в США

"Пистолеты-пулеметы" (Sub-maсhine guns - вероятнее всего, речь идет об автоматах Калашникова) - 2000 в Узбекистан

В качестве импорта Украина официально заявила в 2017 году получение из США 503 ручных противотанковых гранатометов - имеются в виду пресловутые PSRL-1, клоны РПГ-7, выпускаемые американской компанией Airtronic USA Inc. и полученные Национальной гвардией Украины.

Также заявлен импорт Украиной стрелкового оружия:

Пистолеты и револьверы - 2419 из Словакии

Питолеты и револьверы - 30 из США

Винтовки и карабины - 30 из США (возможно, речь идет о снайперских винтовках)

Пистолеты-пулеметы - 460 из Турции (согласно турецкому отчету, это выпускаемые в Турции лицензионные немецкие 9-мм пистолеты-пулеметы - 300 MP5A5, 150 MP5MTSA3 и 10 MP5K)

Автоматические винтовки - три из Турции (согласно турецкому отчету, это новые винтовки MPT-55 - вариант новой турецкой винтовки МРТ-76 под патрон 5,56 мм).

Из отчетов в Регистр обычных вооружений ООН за 2017 год ряда других стран можно извлечь информацию о ряде других поставок с Украины или на Украину, не вошедших в украинский официальный отчет в Регистр.

Так, например, Болгария указала в своем отчете импорт из Украины одного боевого модуля КБА-105 "Шквал" с 30-мм пушкой и 7,62-мм пулеметом.

Литва заявила импорт с Украины трех пусковых установок 5П73 ЗРК С-125М "Нева-М" и одной самоходной пусковой установки 2П25М1 ЗРК 2К12М1 "Куб-М1" (в обоих случаях указано "без электронного оборудования") (предположительно, это поставки.для литовской компании-посредника "Литак-Так", созданной украинской компанией OOO "НПП "Аэротехника-МЛТ").

Словакия указала экспорт на Украину 11 пистолетов, 132 винтовок, и 2400 пистолетов-пулеметов (автоматов?). Также Словакия заявила импорт из Чехии 25 БМП-1, их ремонт и последующующую отправку обратно в Чехию. Видимо, речь идет о тех самых БМП-1АК, которые затем были поставлены на Украину при посредничестве польской фирмы Wtorplast, хотя сама поставка их на Украину не указана в отчетности ни одной из участвовавших стран.
02.06.2018
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Страны
Болгария
Германия
Иордания
Литва
Монголия
Польша
Словакия
США
Таиланд
Турция
Узбекистан
Украина
Чехия
Продукция
АК-74 "Калашников"
БМП-1
Игла ЗРК
РПГ-7
С-125
Т-84 Оплот
Шквал
Компании
Аэротехника
Концерн Калашников
ООН

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