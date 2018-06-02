Спущен на воду пограничный сторожевой корабль "Петропавловск-Камчатский"

1 июня 2018 года на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" (предприятие входит в группу компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс") в Зеленодольске прошла торжественная церемония спуска на воду строящегося для Пограничной службы ФСБ России второго пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100, получившего наименование "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112). В торжественном мероприятии принял участие руководитель департамента Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев,

Спуск на воду строящегося для Пограничной службы ФСБ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112). Зеленодольск, 01.06.2018 (с) АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького"

Строительство второго и третьего пограничных сторожевых кораблей (ПСКР) проекта 22100 (шифр "Океан", разработчик АО "ЦМКБ "Алмаз") осуществляется в рамках контрактов № 13/К-343-15 и № 13/К-344-15, заключенных Пограничной службой ФСБ России с АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 24 апреля 2015 года на постройку двух пограничных сторожевых кораблей с заводскими номерами 112 и 113. Оба корабля должны быть поставлены к 1 декабря 2019 года в Мурманск. Стоимость каждого ПСКР определена в 8,663772636 млрд рублей.

Корабль с заводским номером 112, теперь получивший наименование "Петропавловск-Камчатский", был заложен в Зеленодольске 15 июня 2015 года. ПСКР с заводским номером 113 (пока что не имеющий названия) был официально заложен 28 апреля 2017 года, хотя на момент закладки его корпус был уже сформирован и выведен из цеха.

Головной корабль проекта 22100 "Полярная Звезда" (заводской номер 111) был построен в Зеленодольске по контракту с ФСБ России от 26 ноября 2011 года. ПСКР "Полярная Звезда" был заложен там 30 мая 2012 года и спущен на воду 21 мая 2014 года. В мае 2015 года корабль был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Санкт-Петербург, и затем в Кронштадт, где прошел дооснащение, швартовные испытания и подготовку к испытаниям. Первый выход на заводские ходовые испытания состоялся из Кронштадта 9 октября 2015 года. Однако испытания и доработки затянулись и "Полярная Звезда" вошел в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России только 17 декабря 2016 года, и прибыл к месту постоянного базирования в Мурманск 28 января 2017 года войдя в подчинение Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району..

Ранее сообщалось, что российская Береговая охрана планирует, помимо головного корабля, заказать суммарно еще пять кораблей этого проекта. Однако в ноябре 2015 года тогдашний генеральный директор АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" Ренат Мистахов заявил, что Пограничная служба ФСБ России по финансовым причинам отложила заключение контракта на постройку на данном предприятии еще двух больших пограничных сторожевых кораблей 1-го ранга проекта 22100 - четвертого и пятого в серии.

Корабли проекта 22100 являются крупными ПСКР, имея полное водоизмещение около 3200 т, максимальную скорость хода до 20 узлов, дальность плавания до 12000 миль и автономность 60 суток. Электроэнергетическая установка состоит из дизель-генераторов (на головном корабле - германских MTU; на последующих в порядке импортозамещения должны устанавливаться дизель-генераторы коломенского производства). Корабль имеет ледовый класс Arc4 (преодоление льда толщиной до 80 см). Вооружение включает баковую модифицированную 76-мм универсальную артиллерийскую установку АК-176МА (на "Полярной Звезде" был установлен первый образец этой артустановки) и две 14.5-мм пулемётные установки МТПУ. На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта класса Ка-27.

Подробный материал Тимура Латыпова "ФСБ - заводу им. Горького: "Мы мечтали о таких кораблях" о спуске ПСКР "Петропавловск-Камчатский" проекта 22100 опубликован татарстанским ресурсом "БИЗНЕС Online":

Чудеса импортозамещения в Зеленодольске: как пограничный "Океан" из почти полностью "буржуя" превратился на 99% своего

С введением санкций завод им. Горького, оказывается, едва не лишился одного из главных (и дорогих - 8,66 млрд рублей за штуку) заказов - кораблей проекта "Океан". Настолько особенная на нем энергетическая установка, которую делали спецы Финляндии, Норвегии и Франции. Но, как узнал корреспондент "БИЗНЕС Online", на заводе поднапряглись и сделали свою. Об этом рассказали сегодня на церемонии спуска на воду сторожевика "Петропавловск-Камчатский".

МИРНЫЙ ПОГРАНИЧНИК МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ

Поначалу пограничный сторожевой корабль проекта 22100 "Океан" даже можно принять за гражданское судно - из-за специфического, почти цивильного "камуфляжа": синий корпус, белая надстройка, полоска-триколор по борту. И только потом замечаешь пушку на носу, места для скоростных катеров, вертолетную площадку.

ПСКР этого проекта предназначены для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. Их автономность плавания - до 70 суток. Вооружение, как обычно у ПСКР, легкое: 76-миллиметровая артиллерийская установка АК-176М и две морских тумбовых пулеметных установки "Жало". Но "Океан" может быть дооснащен ударными комплексами со средствами целеуказания. Сегодня эту блуждающую по СМИ информацию корреспонденту "БИЗНЕС Online" подтвердил главный конструктор петербургского ОАО "ЦМКБ "Алмаз"" Борис Лейкис. По его словам, возможность такой трансформации в военное время предусматривается техническим заданием. "За короткое время "Океан" можно переоборудовать в ударный корабль", - отметил он. Также на борту - вертолет Ка-27ПС и катера, которые можно спускать на воду и поднимать во время движения корабля.

Задачи "Океанов" в мирное время - охрана границы, поисково-спасательные операции, обеспечение действий спецназа. В военное - охрана пунктов базирования боевых кораблей. Район плавания неограниченный, но предполагается, что сторожевики будут действовать в северо-западной части Тихого океана, арктических и неарктических замерзающих морях.

Отметим, что "Океан" - корабль большой по размерам, с водоизмещением в 3,2 тыс. т, поэтому сам переход из Зеленодольска - настоящая спецоперация: для нее разработана система понтонов, которую "навешивают" на корабль.

"ТАКИХ УСТАНОВОК В МИРЕ ЕДИНИЦЫ"

Изначально проект предполагал тотальное использование импортных комплектующих. Именно такова "Полярная звезда" - головной корабль проекта, заложенный в Зеленодольске 30 мая 2012 года и спущенный на воду 21 мая 2014-го. Он был передан заказчику в 2016 году и несет службу в пограничном управлении ФСБ РФ по Западному арктическому району.

Но теперь на "Океаны" будут устанавливать только российское основное оборудование. Как заявил сегодня Лейкис, первый серийный "Океан", получивший именование "Петропавловск-Камчатский", на 99% российский. Источник "БИЗНЕС Online" в кораблестроении предлагает относиться к таким словам с осторожностью: "Основную часть оборудования (главные машины и дизель-генераторы) поменяли, но и иностранное "железо", из того, что успели закупить, осталось".

Как бы то ни было, импортозамещение повысило стоимость кораблей - с 7,8 млрд до 8,66 млрд рублей. Как разъяснил Лейкис, главным фактором удорожания стала необходимость едва ли не возродить отечественное производство агрегатов и комплектующих. Например, финские дизели Wartsila заменены продукцией ОАО "Коломенcкий завод", и пограничники уверяют, что новые движки их устраивают.

Впрочем, "движки" - это слишком простое обозначение для сердца "Океана". Как рассказал Лейкис, энергетическую установку для "Полярной звезды" создавали лучшие конструкторские коллективы Франции, Норвегии и Финляндии. "Она была по типу как хороший автомобиль с частичным электродвиженем: в пробках - электродвигатель, на автобане - дизель, - объяснил конструктор. - Таких установок в мире единицы. И когда ввели санкции, за границей, видимо, думали, что больше Россия современных кораблей строить не будет, потому что создать такую установку очень сложно. Поэтому был выбор: либо остановить серийное строительство "Океанов", либо попытаться сделать энергетическую установку с точно такими же функциями. Благодаря "Коломенскому заводу" и "Русэлпрому" мы сумели повторить эту установку на базе отечественного машиностроения".

"На ход строительства импортозамещение не повлияло, и риска, что что-то будет некачественным, нет", - уверяет генеральный директор АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс"" (в нее входит завод им. Горького) Ренат Мистахов. На церемонии он подчеркнул, что строить "Полярную Звезду" было непросто, а еще сложнее ее было сдавать заказчику, приоткрыл он завесу секретности над причинами довольно длительной приемки корабля заказчиком. "Но этот путь надо было пройти, чтобы нам поверили", - констатировал он.

Теперь заводу предстоит новый экзамен. "Петропавловск-Камчатский" должен на деле подтвердить адекватность импортозамещения - и для промышленности, и для моряков.

ЖДУТ В АРКТИКЕ И ПРИМОРЬЕ, НА КАМЧАТКЕ И САХАЛИНЕ

Что импортозамещать не собирались - так это бытовую технику, скажем, холодильники и другие бытовые приборы. Тут надо особо сказать о бытовых условиях на "Океанах".

Экипажам (41 человек) создан исключительный для служивых комфорт: сауна, бассейн, спортзал... В советское время пограничники получали корабли, которые являлись или вариантами проектов для ВМФ, или спроектированы были по единым с ВМФ спартанским требованиям к обитаемости. Но в 90-е годы пограничники стали требовать от промышленности проектов с повышенными условиями комфорта. Говорят даже, что условия обитания на 22100 лучше, чем на кораблях береговой охраны США. Мебель впервые в истории российского боевого флота делается специально под каждый тип кают (на одного, двух, четырех человек). "Приятно слышать благодарность экипажей", - улыбается Лейкис.

Корабль спроектирован по так называемому зональному принципу - разделен на пять функциональных зон, чтобы выполняющие разные функции члены экипажа не мешали друг другу. Например, зона управления корабля: ходовая рубка, серверная, каюта командира, средства спецсвязи. За носовой переборкой машинного отделения - каюты, кают-компания, столовая, камбуз, варочный цех. Далее - зона спецназа, который размещен в жилых каютах. Оттуда - выход на катера и в вертолетный ангар. К слову, право служить на корабле (а там только офицеры и мичманы) получают по конкурсу, и он, как говорят, "огромный". У "Океана" самый высокий класс автоматизации - А1.

"Потребность в таких кораблях очень большая, - завил на церемонии руководитель департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев. - Их ждут в Арктике, Приморье, на Камчатке, Сахалине... Вспоминаю свою молодость - мы мечтали о таких кораблях! Сегодня наши мечты и идеи о том, какими они должны быть, вами воплощаются в жизнь". Как отметил в своей речи вице-премьер правительства РТ - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мы можем гордиться тем, что "Океаны" строятся в Татарстане.

Изначально заказ на "Океаны" ограничивался четырьмя кораблями, сегодня говорят о девяти. А вообще когда-то речь шла о двух десятках. Сегодня на зеленодольских стапелях еще один "Океан". Лейкис не сомневается, что он будет сдан в срок - до конца 2019 года.

Спуск на воду строящегося для Пограничной службы ФСБ России на АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" пограничного сторожевого корабля 1-го ранга проекта 22100 "Петропавловск-Камчатский" (заводской номер 112). Зеленодольск, 01.06.2018 (с) Татар-Информ

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