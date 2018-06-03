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Российская оптико-электронная станция контроля космического пространства в Новой Зеландии ?

04.06.2018 bmpd.livejournal.com 450 0
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Как сообщило 2 июня 2018 года информационное агентство РИА Новости, российская оптико-электронная станция контроля космического пространства может быть установлена на территории Новой Зеландии в Тихом океане. Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Российская станция оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", установленная в Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD). Итажуба (штат Минас-Жерайс), апрель 2017 года (с) EPTV

Ранее подобные комплексы были размещены Россией на территории Бразилии и ЮАР. Они обеспечивают автономный поиск и обнаружение объектов на высотах до 50 тысяч километров. Комплексы наблюдения предназначены для выявления опасных сближений космических аппаратов с объектами космического мусора, обнаружения разрушений объектов на орбитах и сопровождения их входа в атмосферу.

"Рассматривается возможность выйти с предложением об установке такой станции на территории Новой Зеландии", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что вопрос о размещении станции именно в Новой Зеландии еще находится на стадии обсуждения, российская сторона по этому вопросу пока не обращалась к своим зарубежным коллегам.

Помимо того, в число российских станций за рубежом может войти станция в Мексике. "Решение от мексиканской стороны на размещение станции может быть получено в июне", - сказал собеседник.

Комментарий bmpd. Речь идет о станциях оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" ("НПК "СПП"), установка которых реализуется государственной корпорацией "Роскосмос". Всего "Роскомос" планирует установить за пределами России четыре такие станции в качестве элементов автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

Первая из них была открыта 5 апреля 2017 года в Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD), расположенной в 37 км к западу от города Итажуба (штат Минас-Жерайс) в партнерстве с Бразильским космическим агентством, министерством науки и технологий Бразилии и Бразильской национальной астрофизической лабораторией.

Вторая уже изготовленная станция ОЭК ОКМ предполагалась к размещению в ЮАР, однако согласно недавнему заявлению директора департамента стратегического планирования и организации космической деятельности "Роскосмоса" Юрия Макарова, она будет раззмещена на территории Чили.

Станция ОЭК ОКМ предназначена для автоматического обнаружения космических аппаратов и объектов космического мусора, определения их угловых координат и их идентификации с объектами, внесенными в базу данных комплекса, и выдачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных. Комплекс ОЭК ОКМ реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных орбитах на высотах от 120 км до 40 тысяч км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

Возможность размещения Россией станции ОЭК ОКМ в Новой Зеландии, вызывает, однако, серьезные сомнения в свете нынешней политической ситуации.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Бразилия
Мексика
Новая Зеландия
Россия
Чили
ЮАР
Компании
Роскосмос
Проекты
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