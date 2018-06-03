Renault Truck Defense стало компанией Arquus

Группа Volvo Group, владеющая ведущим французским производителем колесной военной автомобильной и бронированной техники Renault Truck Defense (RTD), 24 мая 2018 года объявила о смене названия Renault Truck Defense на Arquus. Ребрендинг должен символизировать "перезапуск" деятельности бывшей RTD после двух лет неудачных попыток Volvo Group продать это подразделение.

(с) Arquus

Весьма странноватое новое название Arquus [больше всего похожее на название товара из магазина IKEA}, происходит, как заявляется, от двух латинских корней: arma (оружие) и equus (лошадь). Arquus, таким образом, является сокращением от armis equus, что можно примерно перевести как "боевой конь".

Renault Truck Defense (бывший военный дивизион Renault, сформировавшийся в результате многочисленных поглощений и слияний французских профильных фирм и марок) владеет также такими брендами как Panhard (c 2012 года) и Acmat (с 2006 года), и принадлежит Volvo Group с 2001 года. В 2016-2017 годах Volvo Group пыталась продать Renault Truck Defense, однако не смогла найти покупателя, желающего выложить за нее ожидаемые шведами минимум 500 млн евро. Двумя финальными претендентами на покупку в 2017 году выступали франко-германский альянс KNDS (Krauss-Maffei Nexter Defence Systems) и бельгийская CMI Defence, однако предложения с их стороны были гораздо меньше указанной суммы. В результате RTD осталась в составе Volvo Group и теперь ребрендирована. Arquus заменит все три прежних бренда подразделения (RTD, Panhard и Acmat)

В составе Volvo Group подразделение Arquus входит в дивизион Government Sales, в состав которого входят также шведская Volvo Defense и американская Mack Defense (с ее австралийским филиалом). Arquus имеет во Франции пять производственных и две сервисные площадки и до 1500 занятых.

Arquus играет одну из ключевых ролей в консорциуме с компаниями Nexter Systems (KNDS) и Thales в создании семейства перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION, включая бронированные машины EBRC Jaguar и VBMR Griffon c колесной формулой 6х6. В декабре 2016 года RTD получила также контракт на поставку французской армии 3700 легких тактических автомобилей VLTP-ND ("локализованный" вариант автомобиля Ford Everest).

Сообщается, что в конце мая 2018 года Arquus финализовала контракт на поставку суммарно 300 единиц бронетранспортеров VAB Mk 3 и легких бронированных машин Sherpa вооруженным силам Кувейта.