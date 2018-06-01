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Россия отправит в Средиземное море новейший корабль с ракетами "Калибр"

04.06.2018 ТАСС 332 0
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Малый ракетный корабль "Вышний Волочек"
Малый ракетный корабль "Вышний Волочек".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Вышний Волочек" станет пока единственным кораблем этого класса в составе Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Новейший малый ракетный корабль "Вышний Волочек", принятый в состав Черноморского флота, в ближайшее время отправится на службу в средиземноморскую эскадру ВМФ РФ. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиин.

"В состав флота включен малый ракетный корабль "Вышний Волочек". В ближайшее время будет у него боевая подготовка, связанная с освоением нового [морского] театра, отработка курсовых задач, выполнение учебно-боевых задач. Это все будет проходить по плану подготовки к решению задач боевой службы в акваториях Черного и Средиземного морей", - сказал он на торжественной церемонии подъема Андреевского флага на этом корабле.

Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

Он является шестым по счету кораблем модернизированной серии "Буян-М" и станет пока единственным кораблем этого класса в составе Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
21631 Буян-М
Военные учения
Калибр КР
ЧФ

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