В Рязани наградили победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс"
|
|
Андрей Юдин.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Главную награду получила команда Липецкого авиацентра
АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО /Рязань/, 2 июня. /ТАСС/. Командующий ВВС Андрей Юдин принял участие в награждении победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" в Рязани, где главная награда - переходящий кубок соревнований - была вручена команде Липецкого авиацентра, победившей в общем зачете конкурса.
"В течение 10 дней лучшие экипажи показывали свое мастерство - все они успешно прошли испытания. В ходе проведения конкурса строго соблюдались требования безопасности. Сегодня мы выбрали лучших из лучших", - обратился командующий Военно-воздушными силами - заместитель главкома ВКС РФ Юдин к участникам конкурса.
Итоги всероссийского этапа "Авиадартса" подводили в семи основных номинациях. Первое место среди штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации заняли экипажи Липецкого авиацентра. Среди военно-транспортных вертолетов лучшим стал экипаж 4-й армии ВВС и ПВО из Зернограда (Ростовская область), а лучшими среди боевых вертолетов стали результаты команды из Буденновска (Ставрополье).
Первым в номинации "Дальняя авиация" стал гарнизон "Шайковка", а в номинации "Военно-транспортная авиация" - экипаж из Твери.
Приз губернатора Рязанской области получил самый молодой летчик соревнований - штурман вертолета Ми-8, а кубок лучшего объединения за выполнение тактического задания получила 14-я армия ВВС и ПВО.
"Не столь важно, какое конкретно объединение победило. Важно, что здесь участвуют молодые летчики - те, которые никогда в "Авиадартсе" не участвовали, и они показали великолепные результаты. Их мастерство год от года растет", - заявил генерал-лейтенант Юдин.
О соревнованиях
Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС проходило в субботу во время церемонии закрытия конкурса "Авиадартс-2018".
Экипажи авиагруппы "Стрижи" выполняли комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов. Летчики авиагруппы "Беркуты" продемонстрировали программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н. Экипажи "Соколов России" показали элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж.
В соревнованиях приняли участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота. Всего в конкурсе состязались 60 экипажей.
|
02.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2017 В Воронеж прилетят ПАК ФА
15.06.2017 Под Воронежем начнется всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017"
15.06.2017 Конкурс летного мастерства "Авиадартс". Досье
13.06.2017 В Торжке пройдут праздничные мероприятия, посвященные 25-летию пилотажной группы "Беркуты"
24.04.2017 Пять главных сюрпризов парада Победы 2017 года
15.08.2016 Российские летчики отмечают День ВВС
10.08.2016 Российские пилоты лидировали в большинстве номинаций "Авиадартс-2016"
31.05.2016 На военных аэродромах Крыма стартовал всероссийский этап конкурса «Авиадартс-2016»