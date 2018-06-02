Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Рязани наградили победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс"

04.06.2018 ТАСС 229 0
0
Понравилась новость?
 0
Андрей Юдин
Андрей Юдин.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Главную награду получила команда Липецкого авиацентра

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО /Рязань/, 2 июня. /ТАСС/. Командующий ВВС Андрей Юдин принял участие в награждении победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" в Рязани, где главная награда - переходящий кубок соревнований - была вручена команде Липецкого авиацентра, победившей в общем зачете конкурса.

"В течение 10 дней лучшие экипажи показывали свое мастерство - все они успешно прошли испытания. В ходе проведения конкурса строго соблюдались требования безопасности. Сегодня мы выбрали лучших из лучших", - обратился командующий Военно-воздушными силами - заместитель главкома ВКС РФ Юдин к участникам конкурса.

Итоги всероссийского этапа "Авиадартса" подводили в семи основных номинациях. Первое место среди штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации заняли экипажи Липецкого авиацентра. Среди военно-транспортных вертолетов лучшим стал экипаж 4-й армии ВВС и ПВО из Зернограда (Ростовская область), а лучшими среди боевых вертолетов стали результаты команды из Буденновска (Ставрополье).

Первым в номинации "Дальняя авиация" стал гарнизон "Шайковка", а в номинации "Военно-транспортная авиация" - экипаж из Твери.

Приз губернатора Рязанской области получил самый молодой летчик соревнований - штурман вертолета Ми-8, а кубок лучшего объединения за выполнение тактического задания получила 14-я армия ВВС и ПВО.

"Не столь важно, какое конкретно объединение победило. Важно, что здесь участвуют молодые летчики - те, которые никогда в "Авиадартсе" не участвовали, и они показали великолепные результаты. Их мастерство год от года растет", - заявил генерал-лейтенант Юдин.

О соревнованиях

Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС проходило в субботу во время церемонии закрытия конкурса "Авиадартс-2018".

Экипажи авиагруппы "Стрижи" выполняли комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов. Летчики авиагруппы "Беркуты" продемонстрировали программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н. Экипажи "Соколов России" показали элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж.

В соревнованиях приняли участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота. Всего в конкурсе состязались 60 экипажей.
02.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-29
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы