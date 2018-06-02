В Рязани наградили победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс"



Андрей Юдин.

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Андрей Юдин.Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Главную награду получила команда Липецкого авиацентра

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО /Рязань/, 2 июня. /ТАСС/. Командующий ВВС Андрей Юдин принял участие в награждении победителей всероссийского этапа конкурса "Авиадартс" в Рязани, где главная награда - переходящий кубок соревнований - была вручена команде Липецкого авиацентра, победившей в общем зачете конкурса.

"В течение 10 дней лучшие экипажи показывали свое мастерство - все они успешно прошли испытания. В ходе проведения конкурса строго соблюдались требования безопасности. Сегодня мы выбрали лучших из лучших", - обратился командующий Военно-воздушными силами - заместитель главкома ВКС РФ Юдин к участникам конкурса.

Итоги всероссийского этапа "Авиадартса" подводили в семи основных номинациях. Первое место среди штурмовой, бомбардировочной и истребительной авиации заняли экипажи Липецкого авиацентра. Среди военно-транспортных вертолетов лучшим стал экипаж 4-й армии ВВС и ПВО из Зернограда (Ростовская область), а лучшими среди боевых вертолетов стали результаты команды из Буденновска (Ставрополье).

Первым в номинации "Дальняя авиация" стал гарнизон "Шайковка", а в номинации "Военно-транспортная авиация" - экипаж из Твери.

Приз губернатора Рязанской области получил самый молодой летчик соревнований - штурман вертолета Ми-8, а кубок лучшего объединения за выполнение тактического задания получила 14-я армия ВВС и ПВО.

"Не столь важно, какое конкретно объединение победило. Важно, что здесь участвуют молодые летчики - те, которые никогда в "Авиадартсе" не участвовали, и они показали великолепные результаты. Их мастерство год от года растет", - заявил генерал-лейтенант Юдин.

О соревнованиях

Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС проходило в субботу во время церемонии закрытия конкурса "Авиадартс-2018".

Экипажи авиагруппы "Стрижи" выполняли комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов. Летчики авиагруппы "Беркуты" продемонстрировали программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н. Экипажи "Соколов России" показали элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж.

В соревнованиях приняли участие авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота. Всего в конкурсе состязались 60 экипажей.