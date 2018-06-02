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Минобороны: возводимый под Тверью арсенал ракет и боеприпасов отвечает мировым стандартам

04.06.2018 ТАСС 305 0
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Генерал армии Дмитрий Булгаков
Генерал армии Дмитрий Булгаков.
Источник: © Иван Шаповалов/ТАСС

Строительство объекта должно завершиться в октябре

ТОРОПЕЦ /Тверская область/, 2 июня. /ТАСС/. Возводимый в городе Торопец Тверской области арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов отвечает самым высоким мировым стандартам. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, находящийся с рабочей поездкой в войсках Западного военного округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.

"Арсенал позволяет укрыть запасы ракет и боеприпасов от внешнего воздействия и обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность. Полная загрузка каждого хранилища арсенала составляет до 240 тонн", - сказал замглавы военного ведомства.

По его словам, реализация программы строительства арсенала "позволит укрыть ракеты, боеприпасы и взрывчатые вещества в бетонных и быстровозводимых хранилищах новой постройки, устранить существующий ныне перегруз на имеющихся объектах хранения, предельно минимизировать возможность террористических актов на территории арсенала и качественно улучшить экологическую обстановку в районе хранения".

Булгаков отметил, что выполнение всего этого комплекса мероприятий создаст систему хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, "отвечающую самым высоким мировым стандартам".

Генерал армии подчеркнул, что арсенал введут в эксплуатацию в октябре.

"Арсенал завершает строительство в современном стиле в соответствии с планом, утвержденным министром обороны. Строительство арсенала находится в финальной стадии, он должен быть введен в эксплуатацию до конца года, в октябре мы планируем завершить его строительство в полном объеме и ввести в строй", - сказал Булгаков.
02.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий

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