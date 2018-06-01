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Новый штурмовой бронещит "Булат" начали испытывать на полигоне в Ленобласти

04.06.2018 ТАСС 278 0
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Логотип ЗАО НПО CМ
Логотип ЗАО "НПО "Специальных материалов".
Источник: http://sfm.ifmo.ru/

Военнослужащие ЗВО также отработали уничтожение взрывоопасного предмета с применением локализатора взрыва "Фонтан"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Военнослужащие разведывательных подразделений Западного военного округа опробовали новый перспективный бронещит "Булат". Об этом в пятницу сообщает пресс-служба округа.

"Военнослужащие разведывательных и инженерных подразделений Западного военного округа на полигоне окружного учебного центра в Ленинградской области испытали перспективные образцы индивидуальных средств бронезащиты и локализаторов взрыва. В ходе штурма здания разведчики применили штурмовой пулестойкий бронещит "Булат", предназначенный для защиты человека от поражения из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе НПО "Специальных материалов", эти бронещиты предназначены для спецподразделений силовых структур. Благодаря инновационным материалам они легче и прочнее предыдущих моделей.

Также военнослужащие отработали уничтожение взрывоопасного предмета с применением локализатора взрыва "Фонтан", который осуществляет подавление фугасных, осколочных, термических, термобарических и других разрушительных последствий взрыва на открытой местности и в замкнутых пространствах.

Подробные характеристики перспективных средств защиты не сообщаются.
01.06.2018
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принадлежат ТАСС
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Компании
Минoбороны РФ
СМ НПО

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