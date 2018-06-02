Воздушный бой новейших истребителей Су-35С показали на авиашоу в Рязани



Су-35С.

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Су-35С.Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Минобороны сообщили, что выступление "Соколов России" произвело настоящий фурор

АЭРОДРОМ ДЯГИЛЕВО /Рязань/, 2 июня. /ТАСС/. Новейшие российские истребители Су-35С показали свои возможности в воздушном бою на закрытии конкурса "Авиадартс-2018". Как сообщили журналистам в Минобороны России, выступление авиагруппы высшего пилотажа "Соколы России" произвело настоящий фурор.

"Экипажи Липецкого авиацентра на истребителях Су-35С продемонстрировали приемы воздушного боя и пилотаж на максимально коротких интервалах и дистанциях между самолетами. "Соколы России" - единственная авиагруппа России, показывающая реальный воздушный бой", - сообщили в российском военном ведомстве.

Сразу после взлета четверка истребителей показала вертикальный взлет, фигуры группового пилотажа, а затем разделилась на две пары - атакующую и преследуемую. Задача летчиков в воздушном бою - уйти от преследующего самолета и занять наиболее выигрышную для атаки позицию.

"Приемы воздушного боя нарабатываются не один год и выполняются только опытными летчиками. Технические возможности истребителя Су-35С дают летчику широкий спектр возможностей и облегчают его работу в воздухе", - пояснили в Минобороны.

Также участниками масштабного авиашоу в Рязани стали единственная авиагруппа России, выступающа на боевых вертолетах Ми-28Н "Беркуты", и авиагруппа "Стрижи", прибывшая в Дягилево из подмосковной Кубинки на легких истребителях МиГ-29. Открыл программу выступлений вертолет Ка-52 Торжокского авиацентра.

"Беркуты" выступили на закрытии "Авиадартса" пятеркой и четверкой вертолетов, а также показали одиночный пилотаж. Энергичное выступление "Стрижей" в этот раз отличалось тем, что открыл их программу одиночный пилотаж, а затем последовал групповой пилотаж шестеркой самолетов", - рассказали в Минобороны.

О конкурсе

Практический этап всероссийского конкурса "Авиадартс" начался 26 мая на полигоне Дубровичи. Его открыло грандиозное двухчасовое шоу "Авиамикс" - демонстрационный показ технических и боевых возможностей современной авиационной техники. В нем приняли участие пилотажные группы "Стрижи", "Русские Витязи", "Беркуты" и "Соколы России".

Итоги конкурса подвели в эту субботу в семи номинациях по родам авиации. Победители представят команду России на международном этапе в июле-августе этого года.

Конкурс воздушной выучки летных экипажей "Авиадартс" впервые прошел в 2013 году в Воронежской области и стал "прародителем" Армейских международных игр.