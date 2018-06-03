Выпускники военных вузов на российской базе в Абхазии получили жилье



Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В военном микрорайоне уже построено семь из 19 спланированных двухэтажных жилых домов

СУХУМ, 2 июня. /ТАСС/. Выпускники военных вузов, прибывшие служить в российскую военную базу в Абхазии, получили служебные квартиры, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в субботу.

"Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулев вручил 15 молодым офицерам - выпускникам военных вузов 2018 года, прибывшим для прохождения службы в российскую военную базу в Абхазии, ключи от служебных квартир на территории военной базы. Лейтенанты прибыли из Казанского высшего танкового, Новосибирского высшего военного командного, Дальневосточного высшего общевойскового командного и Московского высшего общевойскового командного училищ", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ЮВО, в военном микрорайоне построено семь из 19 спланированных двухэтажных жилых домов на 300 квартир. До конца года планируется завершить и ввести в строй остальные 12 домов. "Все квартиры включены в фонд служебного жилья соединения и оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Дома построены из экологически чистых строительных материалов по современным энергосберегающим технологиям, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду зданий", - пояснили в пресс-службе ЮВО.