Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Выпускники военных вузов на российской базе в Абхазии получили жилье

04.06.2018 ТАСС 213 0
0
Понравилась новость?
 0
Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото
Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

В военном микрорайоне уже построено семь из 19 спланированных двухэтажных жилых домов

СУХУМ, 2 июня. /ТАСС/. Выпускники военных вузов, прибывшие служить в российскую военную базу в Абхазии, получили служебные квартиры, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) в субботу.

"Заместитель командующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Андрей Гурулев вручил 15 молодым офицерам - выпускникам военных вузов 2018 года, прибывшим для прохождения службы в российскую военную базу в Абхазии, ключи от служебных квартир на территории военной базы. Лейтенанты прибыли из Казанского высшего танкового, Новосибирского высшего военного командного, Дальневосточного высшего общевойскового командного и Московского высшего общевойскового командного училищ", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ЮВО, в военном микрорайоне построено семь из 19 спланированных двухэтажных жилых домов на 300 квартир. До конца года планируется завершить и ввести в строй остальные 12 домов. "Все квартиры включены в фонд служебного жилья соединения и оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Дома построены из экологически чистых строительных материалов по современным энергосберегающим технологиям, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду зданий", - пояснили в пресс-службе ЮВО.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
  • 04.06 00:38
  • 743
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы