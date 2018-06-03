Войска ЗВО в 2018 году получат более 2 тыс. единиц техники



Морская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета 3М54 "Калибр-НК" (НАТО SS-N-27 Sizzler) Фото с сайта http://www.warfare.ru/. Морская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета 3М54 "Калибр-НК" (НАТО SS-N-27 Sizzler) Фото с сайта http://www.warfare.ru/.

Командующий войсками ЗВО отметил, что в основном это автомобильная техника различного назначения и современные радиолокационные станции

ТОРОПЕЦ, /Тверская область/, 2 июня. /ТАСС/. Западный военный округ (ЗВО) в 2018 году получит свыше двух тыс. образцов вооружения и военной техники, в том числе четыре новейших корабля с ракетами "Калибр". Об этом в субботу сообщил журналистам командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Мы более двух тыс. различных образцов вооружения и техники получаем в 2018 году по гособоронзаказу, по состоянию на 1 июня мы уже получили порядка 150 образцов", - сказал командующий.

Он пояснил, что в основном это автомобильная техника различного назначения и современные радиолокационные станции (РЛС). В частности, полученная недавно для радиотехнического полка РЛС повысила его возможности по обнаружению воздушных целей практически на 40%.

"Мы и в этом году продолжим получение самых современных самолетов Су-30СМ и Су-35 для вооружения авиационных частей 6-й армии ВВС и ПВО, получим четыре новых малых ракетных корабля для Балтийского флота (входит в состав ЗВО - прим. ТАСС), которые имеют на вооружении ракеты "Калибр", что кардинально повысит боевые возможности флота, и другие образцы вооружения и техники", - перечислил Картаполов. "По расчетам, - подчеркнул он, - с получением всех этих образцов, доля современного вооружения округа возрастет еще на 4,5%".

Командующий также сообщил, что войска округа укомплектованы вооружением и военной техникой на 99,9%, при этом их исправность составляет 98%, а личным составом - на 80%. "При этом, - уточнил он, - все боевые части укомплектованы личным составом более чем на 95%".