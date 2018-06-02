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В Западном округе в 2018-2019 годах построят пять арсеналов боеприпасов

04.06.2018 ТАСС 298 0
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Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов
Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов.
Источник: © Сергей Коньков/ТАСС

Два арсенала появятся во Владимирской и Калининградской областях уже до конца этого года

ТОРОПЕЦ, (Тверская область), 2 июня. /ТАСС/. Пять арсеналов для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов будет построено и введено в эксплуатацию на территории Западного военного округа в период с 2018 по 2019 год. Об этом сообщил в субботу журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он сопровождает замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова в поездке в войска округа для проверки хода строительства объектов военной инфраструктуры.

"Что касается арсеналов хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, то еще два таких объекта до конца текущего года будут сделаны во Владимирской и Калининградской областях в том виде, в котором здесь [в Торопце] на этом арсенале завершается строительство, а в следующем году мы завершим строительство еще двух арсеналов. Таким образом, всего в округе будет пять арсеналов, которые обеспечат хранение практически всех видов боеприпасов, необходимых войскам", - сказал командующий.

По словам Картаполова, также будут возведены пять современных жилищно-бытовых комплексов для личного состава, несущего службу на арсеналах. "Если говорить о современнейшем жилищно-бытовом комплексе, который совсем недавно был возведен, и который мы посмотрели в Торопце, то в округе до конца текущего года будет построено еще два таких же объекта - еще на двух арсеналах - во Владимирской и Калининградской областях", - сказал командующий.

"В следующем году будет построено и введено в эксплуатацию еще два аналогичных комплекса на территории округа", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Торопце в октябре будет построен арсенал для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, он обеспечит защиту хранящейся номенклатуры от ракетных, авиационных ударов и ядерного взрыва.
02.06.2018
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принадлежат ТАСС
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