В Пензенской области проходят соревнования лучших военных оружейников России
|
|
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
Конкурсантам предстоит выполнить ремонт поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град"
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лучшие военные оружейники России принимают участие во Всеармейском конкурсе, открывшемся в субботу на полигоне в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"На полигоне "Учебный" в Пензенской области сегодня открылся Всеармейский этап конкурса по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. Соревнования продлятся до 9 июня, в них принимает участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота. Также на соревнованиях представлена команда принимающей стороны - Пензенского артиллерийского инженерного училища", - отметил собеседник агентства.
Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке и выполнении ремонта поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град". В программе также оружейный биатлон и эстафета ремонтных взводов.
Команда-победитель будет представлять Россию на международном этапе конкурса "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр. Международный этап соревнований пройдет в этом году в России, на полигоне "Учебный" в Пензенской области.
|
02.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 Россия приняла у Китая эстафету на проведение конкурса "Мастер-оружейник"
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
15.05.2018 "Танковый биатлон" в Приамурье: партизанская деревня и трасса как в Алабино
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря