Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Пензенской области проходят соревнования лучших военных оружейников России

04.06.2018 ТАСС 275 0
0
Понравилась новость?
 0
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Конкурсантам предстоит выполнить ремонт поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лучшие военные оружейники России принимают участие во Всеармейском конкурсе, открывшемся в субботу на полигоне в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На полигоне "Учебный" в Пензенской области сегодня открылся Всеармейский этап конкурса по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. Соревнования продлятся до 9 июня, в них принимает участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота. Также на соревнованиях представлена команда принимающей стороны - Пензенского артиллерийского инженерного училища", - отметил собеседник агентства.

Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке и выполнении ремонта поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град". В программе также оружейный биатлон и эстафета ремонтных взводов.

Команда-победитель будет представлять Россию на международном этапе конкурса "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр. Международный этап соревнований пройдет в этом году в России, на полигоне "Учебный" в Пензенской области.
02.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
  • 04.06 00:38
  • 743
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
другие обсуждаемые темы