В Пензенской области проходят соревнования лучших военных оружейников России



Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Конкурсантам предстоит выполнить ремонт поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лучшие военные оружейники России принимают участие во Всеармейском конкурсе, открывшемся в субботу на полигоне в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"На полигоне "Учебный" в Пензенской области сегодня открылся Всеармейский этап конкурса по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения. Соревнования продлятся до 9 июня, в них принимает участие по одной команде из каждого военного округа, Воздушно-десантных войск и Северного флота. Также на соревнованиях представлена команда принимающей стороны - Пензенского артиллерийского инженерного училища", - отметил собеседник агентства.

Конкурсанты будут соревноваться в экстремальной буксировке и выполнении ремонта поврежденных гаубиц, зенитных установок и реактивной системы залпового огня "Град". В программе также оружейный биатлон и эстафета ремонтных взводов.

Команда-победитель будет представлять Россию на международном этапе конкурса "Мастер-оружейник" в рамках Армейских международных игр. Международный этап соревнований пройдет в этом году в России, на полигоне "Учебный" в Пензенской области.