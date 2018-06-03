Учебный корабль "Перекоп" завершил переход из Севастополя во Владивосток



Учебный корабль Перекоп. Архивное фото.

Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ Учебный корабль Перекоп. Архивное фото.Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

Корабль продолжит поход по Северному морскому пути, чтобы вернуться в Кронштадт, отметил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп" с двумя сотнями курсантов на борту завершил переход через два океана из Севастополя во Владивосток, сообщил в воскресенье официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего двухмесячного похода учебный корабль "Перекоп". Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14,3 тыс. морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа - Новую Гвинею", - сказал Воскресенский, добавив, что это только часть протяженного маршрута, и "Перекоп" продолжит поход по Северному морскому пути, чтобы вернуться в Кронштадт.

На борту учебного корабля находятся 207 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) ВУНЦ ВМФ России. В походе они участвовали во внутрикорабельных учениях, а также получили практические навыки несения штурманской вахты. В Приморье эти курсанты сойдут на берег и вернутся к местам обучения самолетом военно-транспортной авиации.

Во Владивостоке "Перекоп" проведет навигационный ремонт, а его экипаж отдохнет в Шмаковском военном санатории. Далее корабль примет на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ВМУ) имени адмирала С.О. Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ. Первой точкой дальнейшего маршрута перехода станет полуостров Камчатка, а далее учебный корабль пройдет Северным морским путем до Мурманска.