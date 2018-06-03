Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Учебный корабль "Перекоп" завершил переход из Севастополя во Владивосток

04.06.2018 ТАСС 235 0
0
Понравилась новость?
 0
Учебный корабль Перекоп. Архивное фото
Учебный корабль Перекоп. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ

Корабль продолжит поход по Северному морскому пути, чтобы вернуться в Кронштадт, отметил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп" с двумя сотнями курсантов на борту завершил переход через два океана из Севастополя во Владивосток, сообщил в воскресенье официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего двухмесячного похода учебный корабль "Перекоп". Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14,3 тыс. морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа - Новую Гвинею", - сказал Воскресенский, добавив, что это только часть протяженного маршрута, и "Перекоп" продолжит поход по Северному морскому пути, чтобы вернуться в Кронштадт.

На борту учебного корабля находятся 207 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) ВУНЦ ВМФ России. В походе они участвовали во внутрикорабельных учениях, а также получили практические навыки несения штурманской вахты. В Приморье эти курсанты сойдут на берег и вернутся к местам обучения самолетом военно-транспортной авиации.

Во Владивостоке "Перекоп" проведет навигационный ремонт, а его экипаж отдохнет в Шмаковском военном санатории. Далее корабль примет на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ВМУ) имени адмирала С.О. Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ. Первой точкой дальнейшего маршрута перехода станет полуостров Камчатка, а далее учебный корабль пройдет Северным морским путем до Мурманска.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвинея
Индонезия
Россия
Шри-Ланка
Компании
Кронштадт
Проекты
Военные учения
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы