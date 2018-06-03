Учебный корабль "Перекоп" завершил переход из Севастополя во Владивосток
|
|
Учебный корабль Перекоп. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба ВМФ
Корабль продолжит поход по Северному морскому пути, чтобы вернуться в Кронштадт, отметил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский
ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп" с двумя сотнями курсантов на борту завершил переход через два океана из Севастополя во Владивосток, сообщил в воскресенье официальный представитель Тихоокеанского флота (ТОФ) Николай Воскресенский.
"Во Владивостоке торжественно встретили из дальнего двухмесячного похода учебный корабль "Перекоп". Корабль прошел через два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14,3 тыс. морских миль. На переходе корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа - Новую Гвинею", - сказал Воскресенский, добавив, что это только часть протяженного маршрута, и "Перекоп" продолжит поход по Северному морскому пути, чтобы вернуться в Кронштадт.
На борту учебного корабля находятся 207 курсантов 2-го и 4-го курса Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) ВУНЦ ВМФ России. В походе они участвовали во внутрикорабельных учениях, а также получили практические навыки несения штурманской вахты. В Приморье эти курсанты сойдут на берег и вернутся к местам обучения самолетом военно-транспортной авиации.
Во Владивостоке "Перекоп" проведет навигационный ремонт, а его экипаж отдохнет в Шмаковском военном санатории. Далее корабль примет на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ВМУ) имени адмирала С.О. Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ. Первой точкой дальнейшего маршрута перехода станет полуостров Камчатка, а далее учебный корабль пройдет Северным морским путем до Мурманска.
|
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
31.10.2017 Под Андреевским флагом
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
01.08.2017 Владимир Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге
31.07.2017 Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
27.01.2016 На стапеле и на кульмане
24.06.2014 Море начинается с берега — часть I
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года