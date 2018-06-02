В Минобороны понадеялись на возобновление производства "Русланов"
|
|
Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов
В России рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 "Руслан". Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, передает "Интерфакс".
"Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый. Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Мы, честно сказать, были бы рады, если бы это состоялось", — сказал он, добавив, что в новых "Русланах" заинтересовано не только военное ведомство, но и российские гражданские авиакомпании.
По утверждению Бенедиктова, Украина, в чьем КБ "Антонов" был разработан этот транспортник, не имеет прав интеллектуальной собственности на самолет. "Руслан — кооперация. И все работали над созданием этого самолета. Все системы, которые в нем удачно эксплуатируются многие десятилетия, — это разработка общего потенциала — авиапрома СССР", — отметил генерал.
Он уточнил, что самые современные "Русланы", которые эксплуатируются в России, были построены в Ульяновске.
Всего с момента появления первого "Руслана" было создано 55 Ан-124. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. Производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году.
|
02.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 "Ил" считает решаемой задачей возобновление производства "Русланов" в новом облике - гендиректор
29.05.2018 Репортаж о том, как российские вооруженные силы перемещаются по миру
10.05.2018 Под крыло Эрдогана
28.04.2018 Украина решила заработать на отказе "Волги-Днепра" от сотрудничества с НАТО
27.04.2018 ГП "Антонов" в Берлине озвучило готовность к выполнению полного спектра стратегических грузоперевозок в интересах НАТО и ЕС
23.04.2018 Авиастроению в Украине - быть или не быть?
12.04.2018 Про "Антонов" можно забыть: Россия нашла замену самолетам Украины
12.04.2018 Российская армия планирует полностью обновить военно-транспортную авиацию