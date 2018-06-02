В Минобороны понадеялись на возобновление производства "Русланов"



Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

В России рассматривают вопрос о возобновлении производства Ан-124 "Руслан". Об этом в эфире "Эхо Москвы" рассказал командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, передает "Интерфакс".

"Такой вопрос регулярно рассматривается. Вопрос открытый. Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Мы, честно сказать, были бы рады, если бы это состоялось", — сказал он, добавив, что в новых "Русланах" заинтересовано не только военное ведомство, но и российские гражданские авиакомпании.

По утверждению Бенедиктова, Украина, в чьем КБ "Антонов" был разработан этот транспортник, не имеет прав интеллектуальной собственности на самолет. "Руслан — кооперация. И все работали над созданием этого самолета. Все системы, которые в нем удачно эксплуатируются многие десятилетия, — это разработка общего потенциала — авиапрома СССР", — отметил генерал.

Он уточнил, что самые современные "Русланы", которые эксплуатируются в России, были построены в Ульяновске.

Всего с момента появления первого "Руслана" было создано 55 Ан-124. Основными эксплуатантами являются Россия и Украина. Производство "Русланов" в России было остановлено в 2004 году.