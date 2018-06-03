Столтенберг объяснил, почему НАТО не поможет Израилю
|
|
Йенс Столтенберг.
Источник: birdvil.ru
НАТО не придет на помощь Израилю, если страна подвергнется нападению со стороны Ирана, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Северо-атлантический альянс не может дать Израилю полных гарантий безопасности, так как страна не является членом НАТО, хотя и находится в статусе партнера, сообщает RT со ссылкой на интервью Столтенберга журналу Der Spiegel.
Напомним, в начале мая израильские военные заявили, что атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций.
Позже официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.
До этого эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, "Хезболлой", шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.
|
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.06.2018 СМИ: Приобретение Турцией С-400 станет ночным кошмаром для НАТО
04.06.2018 В случае кризиса в странах Балтии авиации НАТО будет трудно прийти на помощь - генерал ВВС Великобритании
04.06.2018 Польша ощетинилась ударными дронами
04.06.2018 Гибридная война – переход от неудач к победе
04.06.2018 Ядерные терминаторы "Рафаль М" на авианосце "Джордж Буш"
04.06.2018 Глава бундесвера: Европа стала значительной военной силой
04.06.2018 СМИ: эксперты рассказали, каким будет следующее "11 сентября"
04.06.2018 Одесский авиационный завод разработал варианты модернизации самолета-разведчика Су-24МР