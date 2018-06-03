Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Столтенберг объяснил, почему НАТО не поможет Израилю

04.06.2018 Деловая газета "Взгляд" 277 0
0
Понравилась новость?
 +1
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник: birdvil.ru

НАТО не придет на помощь Израилю, если страна подвергнется нападению со стороны Ирана, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Северо-атлантический альянс не может дать Израилю полных гарантий безопасности, так как страна не является членом НАТО, хотя и находится в статусе партнера, сообщает RT со ссылкой на интервью Столтенберга журналу Der Spiegel.

Напомним, в начале мая израильские военные заявили, что атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций.

Позже официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.

До этого эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, "Хезболлой", шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.
03.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Сирия
США
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы