СМИ узнали об угрозах саудитов Катару из-за возможной покупки С-400
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Перезарядка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев
Саудовская Аравия сочла угрозой для национальной безопасности переговоры Катара с Россией о закупке комплексов С-400. Если Катар купит эти системы, Эр-Рияд готов начать войну, заявил саудовский король в письме президенту Франции.
Саудовская Аравия рассматривает возможность приобретения Катаром российских систем противовоздушной обороны в качестве угрозы. В связи с этим саудовские власти направили президенту Франции Эмманюэлю Макрону письмо, в котором предупредили о готовности начать военную операцию в случае покупки Катаром С-400, сообщает Le Monde со ссылкой на источники.
Письмо, отправленное в Елисейский дворец, подписано королем Саудовской Аравии Салманом. Салман выражает «глубокую озабоченность» ведущимися между Катаром и Россией переговорами о покупке комплексов С-400. По мнению саудовской стороны, их появление в Катаре будет угрожать воздушному пространству Саудовской Аравии и приведет к эскалации напряженности в регионе.
«Королевство будет готово принять все необходимые меры для ликвидации этих систем обороны, включая военные действия», — подчеркнул король Салман. В связи с этим монарх просит Макрона оказать содействие и предотвратить продажу С-400 в Катар.
МИД Франции и власти Саудовской Аравии информацию об этом письме комментировать не стали.
Традиционно поставки оружия для Катара осуществляются Соединенными Штатами, рассматривающими эту арабскую монархию в качестве союзника. Однако после начала кризиса в отношениях Катара с другими исламскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией и ОАЭ, произошедшего летом прошлого года, Катар начал резко наращивать оборонные закупки. В январе 2018 года посол Катара в Москве заявил о планах Дохи закупить у России системы С-400 и иную технику для сухопутных войск. «Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — утверждал дипломат.
Интерес к российским С-400 выражала и Саудовская Аравия. В мае 2017 года после долгих переговоров Эр-Рияд заключил с Москвой контракт о поставке зенитных комплексов.
Первым покупателем систем С-400 стал Китай. Согласно договору в КНР будет поставлено не менее шести дивизионов ЗРК С-400 на сумму более $3 млрд. Кроме того, соглашение о поставке комплексов было заключено и с Турцией.
В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с Катаром дипломатические отношения. Поводом для этого стали высказанные в адрес Дохи обвинения в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других стран. К разорвавшим отношения странам позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания и Союз Коморских островов. Арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 требований, в число которых вошли разрыв дипломатических отношений с Ираном, прекращение вещания телеканала Al-Jazeera и закрытие турецкой военной базы на территории страны.
Георгий Тадтаев
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02.06.2018
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