Армия США планирует приобрести 61 беспилотный летательный аппарат Black Hornet III



БПЛА Black Hornet III во время полевых испытаний в Форт-Апп-Хилл, штат Вирджиния (Фото: Кайл Дж. О. Олсон, солдат PEO армии США).

Источник: https://globaldefensenews.com/ БПЛА Black Hornet III во время полевых испытаний в Форт-Апп-Хилл, штат Вирджиния (Фото: Кайл Дж. О. Олсон, солдат PEO армии США).Источник: https://globaldefensenews.com/

Армия планирует приобрести 61 БПЛА Black Hornet III или SUAS [1], предназначенных для выполнения разведывательных задач отряда.

Помощник руководителя программы SBS [2], входящий в состав PEO Soldier [3] капитан Ваивах Эллисон сказала, что к третьему кварталу следующего года 57 этих систем будут направлены в пока не раскрываемую боевую часть пехотной бригады.

24 мая Эллисон выступала на «Дне смертоносного ближнего боя» в Пентагоне.

Black Hornet III преодолевает расстояние до двух километров и может находиться в воздухе в течение 25 минут, сказала она.

Беспилотник делает цветные фото и снимает видео. Он может делать это одновременно, отметила она. БПЛА оснащен тепловизором, что позволяет работать ночью.

Самое главное, что Black Hornet III весит менее 56 грамм. Главным приоритетом любых разработок PEO Soldier является снижение веса снаряжения, переносимого солдатом.

Эллисон пояснила, что переноска слишком большого веса вызывает усталость и снижает маневренность солдата на поле боя.

Black Hornet III поставляется с базовой станцией для зарядки батарей и монитором, размером с планшет, сказала она.

Общий вес системы - БПЛА SUAS, базовой станции и монитора составляет около 1,3 килограмма. За время полета Black Hornet III вторая батарея успеет зарядиться и будет готова ко времени возращения БПЛА.

Беспроводной обмен командами и данными между солдатом и Black Hornet III осуществляется с шифрованием, сказала Эллисон, для исключения возможностей взлома.

Black Hornet III не предназначен для длительного наблюдения. Задача БПЛА дать солдатам беглый взгляд на то, что находится впереди, над холмом, с другой стороны здания или стены, объяснила она.

После лабораторных испытаний, проводимых с начала января в Форт-Бельвуаре, Вирджинии, Абердинском полигоне, в штате Мэриленд и в Центре исследований, разработок и проектирования армии США Natick Soldier в Массачусетсе, с конца января Black Hornet III показывает себя в деле в Fort AP Hill, штат Вирджиния.

По ее словам, «облёт» помог солдатам боевой команды 3-й бригады 10-й горной дивизии оценить БПЛА в боевых условиях.

Для обучения солдата управлению и обслуживанию Black Hornet III требуется примерно 16 часов, сказала Эллисон, добавив, что работа с ним интуитивно понятна.

Чтобы он полетел, вы берете его в руку и поворачивайте на 90 градусов в одну сторону, а затем на 90 градусов в другую сторону, объяснила Эллисон.

Эти движения пробуждают электронику и заставляют вращаться пропеллер. Вы включаете монитор и получаете сигнал GPS. Вся операция от взятия в руки до начала полета занимает чуть больше минуты.

Реакция солдата на работу системы во время полета была одобрительной, сказала Эллисон. Солдатам понравилась надежность системы, отметив, что БПЛА полетела в указанном направлении и не теряла контрольных точек курса, переданных ей оператором.

Руководитель объединенной группы продуктов по небольшим беспилотным летательным аппаратам в командовании военно-морских сил Дон Шихан, сказал, что за ходом испытаний, с холма Форт-Ап, наблюдали представители военно-морского флота. Операторов морских пехотинцев и специальных операций интересовали возможности Black Hornet III для возможного приобретения части из них.

Black Hornet III оказался настолько бесшумен, что один солдат во время испытаний, так и не догадался о летающем в метре позади него БПЛА, отметил Шихан.

Помимо того, что БПЛА имеет стелс покрытие, Black Hornet III в своей серой окраске практически невидим в лесу и джунглях, и даже если его заметить, то можно легко принять за маленькую птицу или большое насекомое.

Эллисон отметила, что Black Hornet III является далеко не единственной моделью SUAS, которой интересуется армия.

По ее словам, в октябре в Redstone Arsenal, штат Алабама, будут проводиться дополнительные испытания Black Hornet III и других типов SUAS разных поставщиков, солдатами 7-й пехотной дивизии, базирующейся в Объединенной базе Lewis-McChord, штат Вашингтон.

Когда придет время ряда отраслевых выставок, производители смогут прорекламировать свои прототипы SUAS. Она призвала заинтересованных поставщиков посетить FedBizOpps.gov для получения дополнительной информации по отраслевым мероприятиям.

Перевод: ВПК.name

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