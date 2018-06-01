Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Производитель РД-180 признал отставание России от США в ракетных двигателях

04.06.2018 Lenta.ru 564 0
0
Понравилась новость?
 +2
Двигатель BE-4
Двигатель BE-4 в транспортной стойке.
Источник: twitter.com

Ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, и США опережают Россию в создании таких установок, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор научно-производственного объединения "Энергомаш" Игорь Арбузов.

Эксперт отметил, что современному рынку требуются недорогие, а также "максимально простые и надежные решения". "В наибольшей степени этим требованиям сегодня отвечает метан, поскольку он имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин", — сказал Арбузов.

Специалист отметил, что "метан — это наиболее универсальное средство, позволяющее с использованием меньших ресурсов и вложений восстановить агрегат для повторного использования ступени". "Газ практически не дает нагара, агрегаты не испытывают таких нагрузок, как при использовании других видов топлива, например смеси кислорода с керосином или кислород-водородного топлива", — добавил Арбузов.

По его словам, "Энергомаш" совместно с "Конструкторским бюро химавтоматики" работает над созданием такого двигателя, который "в металле" планируется создать до 2020 года. "На сегодняшний день это в большей степени научно — технический задел, поскольку пока нет средства выведения, на который мог бы быть установлен такой двигатель. По крайней мере, в той версии федеральной космической программы, которая есть сегодня", — пояснил Арбузов.

Гендиректор предприятия отметил, что приоритет в разработке ракетных двигателей на метане принадлежит США. "Наибольшая степень готовности сегодня у американской компании Blue Origin, она ведет активные работы по созданию двигателя BE-4, который должен заменить двигатель РД-180, поставляемый нами для американской компании ULA", — сказал Арбузов.

Химкинский "Энергомаш" считается ведущим российским производителем ракетных двигателей. Его продукция поставляется в США. Речь идет о работающих на керосине силовых агрегатах РД-180 и РД-181, основанных на упрощении советского силового агрегата РД-170.

Компания Blue Origin основана самым богатым в мире человеком Джеффри Безосом. Компания разрабатывает многоразовую туристическую суборбитальную систему (ракету и корабль) New Shepard и частично-многоразовую тяжелую ракету New Glenn (грузоподъемностью до 45 тонн на низкую околоземную орбиту). Ключевые элементы системы и ракеты Blue Origin, включая работающий на метане BE-4, компания разрабатывает и производит самостоятельно. Аэрокосмический стартап потенциально считается главным конкурентом SpaceX.

В апреле глава научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев заявил, что Россия является единственной из космических держав, которая не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях.
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BE-4
New Glenn
РД-170
РД-180
Компании
Blue Origin
SpaceX
КБХА
Роскосмос
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.06 12:38
  • 7
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 04.06 12:35
  • 1
Молодежь предпочитает стиль милитари
  • 04.06 12:19
  • 11
Какой будет война между НАТО и Россией?
  • 04.06 12:13
  • 43
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 04.06 11:58
  • 1
Вооруженные силы США способны разнести на части китайские военные острова в Южно-Китайском море.
  • 04.06 11:45
  • 3
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
  • 04.06 11:25
  • 1
В американских автоматах M4A1 обнаружены дефекты
  • 04.06 10:55
  • 62
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 04.06 10:29
  • 1
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 04.06 09:38
  • 41
Николай Меркушкин: "Прогрессу" официально поручена разработка новой ракеты-носителя "Союз-5"
  • 04.06 08:57
  • 8
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 04.06 07:40
  • 16
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 04.06 05:29
  • 241
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 04.06 03:21
  • 14
"Уралвагонзавод" рассекретил "Деривацию ПВО"
  • 04.06 02:12
  • 8
Нового израильского убийцу танков показали на видео
другие обсуждаемые темы