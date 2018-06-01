В Словакии разработан легкий барражирующий боеприпас AX-1 "Предейтор"
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Словацкий барражирующий боеприпас Predator AX-1.
Источник: www.janes.com
ЦАМТО, 1 июня. Словацкие компании Incoff Aerospace и Compel Industries на прошедшей в Братиславе выставке IDEB-2018 представили новый легкий барражирующий боеприпас, получивший обозначение AX-1 "Предейтор".
Как сообщает Jane's Missiles & Rockets, разработка нового боеприпаса, началась в мае 2017 года в соответствии с запросом Министерства обороны Словакии.
AX-1 "Предейтор" изготовлен из композитных материалов, оснащен размещенным в средней части комплектом крыльев, раздвигающихся после запуска. Аппарат оборудован двумя электродвигателями, приводящими в действие толкающие винты, боевыми частями калибра 40 мм, первоначально разработанными для гранат РПГ-7 (противотанковой ПГ-7В или термобарической TB-7V). Для идентификации и захвата цели AX-1 оснащается стабилизированным по двум осям тепловизором ULIS Pico640 Gen2.
Длина AX-1 – 1120 мм, ширина – 300 мм, высота с уложенными крыльями – 155 мм, размах крыла с развернутыми крыльями – 1860 мм, размах хвостовых поверхностей управления – 690 мм. Максимальная взлетная масса системы – 10 кг, включая оптимальную полезную нагрузку 2 кг, минимальная скорость полета – 130 км/ч, максимальная скорость полета – 250 км/ч, крейсерская скорость – 190 км/ч. Максимальная дальность применения – около 20 км, продолжительность полета – 20 мин.
В состав предлагаемого комплекта поставки входят барражирующий боеприпас, пусковая установка и наземная станция управления, которые переносятся оператором в рюкзаке. Он же может нести и дополнительные боеприпасы и контролировать с наземной станции до трех AX-1.
В настоящее время Incoff Aerospace и Compel Industries сосредоточены на доработке наземной пусковой установки, хотя компании заявляют, что одновременно оценивается вариант воздушного пуска AX-1 "Предейтор" с борта разработанного компаниями опционально пилотируемого аппарата FX-1.
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01.06.2018
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