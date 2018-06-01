Таиланд отправит дуриан и фиолетовый рис космонавтам МКС на пробу



Международная космическая станция (МКС).

Источник: © NASA/Crew of STS-132 Международная космическая станция (МКС).Источник: © NASA/Crew of STS-132

Продукты доставят на станцию в рамках проекта "Тайская еда космосу"

БАНГКОК, 1 июня. /ТАСС/. Дуриан и фиолетовый рис будут отправлены в июле на Международную космическую станцию (МКС) для проведения тестов. Об этом сообщили в Агентстве геоинформатики и развития космических технологий Таиланда, впервые представив широкой общественности проект "Тайская еда космосу".

Как пишет газета Matichon, космонавтам предстоит оценить изменение вкуса и текстуры печеного дуриана и риса на орбите, чтобы в дальнейшем тайские производители могли предложить им подходящие гастрономические решения. Общеизвестно, что в космосе у человека вкусовые рецепторы начинают работать несколько иначе, чем на Земле. Вкусовые ощущения притупляются, поэтому при производстве пищи для космонавтов обычно не жалеют специй. Тайская кухня известна в мире своей остротой.

Проект "Тайская еда космосу" реализуется несколькими местными компаниями в содружестве с Агентством геоинформатики и развития космических технологий. Как ожидается, тайский дуриан впервые покинет планету в июле в грузовом отсеке ракеты-носителя, которая стартует из США. Более подробные детали проекта пока не сообщаются.

В Таиланде дуриан запрещено проносить в отели, провозить в общественном транспорте, включая метро из-за резкого запаха этого фрукта.