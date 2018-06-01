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«КАМАЗ» на пути к цифровой трансформации

01.06.2018 ПАО "КАМАЗ" 333 0
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Логотип ПАО «КАМАЗ»
Логотип ПАО «КАМАЗ».
Источник: http://kamaz.org/

ПАО «КАМАЗ» совместно с Московской школой управления Сколково и фондом «Центр стратегических разработок Северо-запад» провели открытую сессию и отбор участников в проектно-образовательную программу цифровой трансформации.


Трёхдневная конференция проходила в Набережных Челнах на территории ИТ-парка. Основная цель – погружение камазовцев в контекст цифровизации, в рыночные условия обеспечения конкурентоспособности за счет реализации цифровой трансформации. Еще одна задача, которая стояла перед организаторами – провести отбор сотрудников «КАМАЗа» для участия в проектно-образовательной программе. Помимо представителей Камского автогиганта на это мероприятие были приглашены руководители компаний-партнёров.


Первый день работы прошел в формате лекций. Перед участниками выступили директор Центра цифровой трансформации бизнес-школы Сколково Николай Верховский, директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов, директор по развитию бизнес-системы Объединенной металлургической компании Александр Иванов и другие эксперты. Следующие два дня были посвящены проектам, разработкой которых занимались более ста человек, поделенных на группы. Обращаясь к участникам, генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин подчеркнул, что они для него – люди, которые готовы к изменениям. «Работы ведётся много, но её недостаточно, чтобы развиваться дальше: время диктует совершенно другие темпы. Я рассчитываю, что мы здесь получим не только обучение, но и «дорожные карты», которые будут реализовывать инициативные группы. Под это и бюджет предусмотрим, и сделаем всё, чтобы эти группы не утонули в бюрократических посылах и были свободны, – подчеркнул он. – Цифровая трансформация – то, что нам жизненно необходимо. Через 10 лет «КАМАЗ» не может быть таким, как сегодня. Нужны прорывные идеи в каждой области – начиная с проектирования, производства и до сервиса. Задача – воспитать среду, которая способна на такие шаги. Уверен, у вас всё получится». В результате было презентовано 17 проектов, и только два из них не набрали необходимого количества голосов. Сейчас идёт анализ двухдневной работы, итоги отбора будут известны после 25 июня.


Ранее Московская школа управления Сколково и фонд ЦСР «Северо-Запад» провели партнёрскую программу по цифровой трансформации для топ-менеджмента ПАО «КАМАЗ». Тогда участникам удалось обсудить все аспекты цифровизации высокотехнологичных компаний, начиная с потенциала цифровизации существующих продуктовых линеек и заканчивая вопросами «цифровизации клиентов» и «цифровизации сотрудников».
01.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Компании
КАМАЗ
СКОЛКОВО

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