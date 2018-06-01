КРЭТ открыл первую общедоступную сеть отечественных электрозарядных станций в Москве
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Открытие электрозарядной станции ФОРА ЭЗС-АС в центре столицы на Таганке.
Источник: http://kret.com/
Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ», в составе ГК Ростех) ввел в эксплуатацию первую общедоступную сеть отечественных электрозарядных станций для парка электромобилей Москвы. В рамках развития сети станция ФОРА ЭЗС-АС была установлена и введена в эксплуатацию в центре столицы на Таганке по адресу:
Гончарная улица, дом 20/1, стр.1. В церемонии открытия приняли участие представители клубов владельцев электрокаров Москвы и Подмосковья.
«Открытие первой сети отечественных зарядных станций для электромобилей Москвы – это новый шаг на пути к популяризации электротранспорта в столице, - говорит заместитель Генерального директора КРЭТ Максим Моторин. – Особенно хочется отметить, что КРЭТ будет не только поставлять и устанавливать зарядные станции, но и разрабатывать и предоставлять пользователям электромобилей собственное программное обеспечение для нашей сети. Концерн Радиоэлектронные технологии во главе с ГК Ростех, решил поставить точку в спорах о том, что должно быть раньше, электромобили или сеть зарядных устройств. Мы решили, что сначала должна быть сеть, и мы начали ее развивать!»
До середины июня КРЭТ установит 10 «быстрых» электрозарядок в Подмосковье и 10 в Сочи. До июня следующего года концерн установит в Москве 70 «медленных» зарядных устройств. Ранее КРЭТ поставил 10 зарядок медленной зарядки ФОРА ЭЗС-АС в адрес АО «Мособлэнерго».
Развитие электротранспорта и соответствующей инфраструктуры является одним из приоритетных направлений инновационного развития автомобилестроения в Российской Федерации в соответствии с мировыми трендами.
Напомним, что в феврале текущего КРЭТ, Администрация Краснодарского края и компания «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) подписали трехстороннее соглашение о развитии электротранспортной инфраструктуры на территории Краснодарского края. По условиям соглашения, КРЭТ разворачивает сеть зарядных станций ФОРА на территории региона, обеспечивает ее операционное управление и предоставление услуг по зарядке электромобилей.
В настоящее время КРЭТ и входящий в его состав Государственный Рязанский Приборный Завод (ГРПЗ) является единственным предприятием в России, осуществляющим разработку и подготовку полного цикла производства электрозарядных станций для электромобилей. Зарядные станции медленной зарядки ФОРА ЭЗС-АС производства, которые осуществляют полный цикл зарядки аккумуляторов электромобиля за 6 часов, успешно эксплуатируются в Москве, Московской области, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте.
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01.06.2018
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